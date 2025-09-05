CHP Program Çalıştayı... Aylin Nazlıaka: "Partimizin Tarihine Sahip Çıkıp Bize Miras Kalan Mücadele Ruhunu, Bu Dönemde Dayanışmayı Yükselterek...

Haber : Gülara SUBAŞI / Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - CHP'nin Program Çalıştayı, parti genel merkezinde yuvarlak masa toplantılarıyla sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, çalıştaya ilişkin "Ülkemiz ve partimiz zor bir zamandan geçiyor. Bir yandan oradaki mücadeleyi sürdürürken diğer taraftan partimizin tarihine, programına sahip çıkıp bize miras kalan o mücadele ruhunu bu dönemde dayanışmayı yükselterek sürdürüyoruz. Bu dayanışmayı dün halkımızla, bugün sivil toplum örgütleriyle, yarın gençlerle; yani her gün farklı profilleri kapsayan bir şekilde devam ettiriyoruz. ve diyoruz ki, 'Birlikte yazdık bu tarihi, birlikte kuracağız geleceği'" dedi.

CHP, kuruluş yıl dönümü haftası kapsamında düzenlenen Program Çalıştayı'nı sürdürüyor. Çalıştay kapsamında CHP Genel Merkezi'nde tüm katlarda kurulan yuvarlak masalarda uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla her gölge bakanlığın programları üzerinden çalışılıyor. Yuvarlak masa toplantılarının iknici oturumunun sonunda CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, çalıştayı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Nazlıaka şunları söyledi:

"4-9 Eylül haftası, partimizin kuruluş haftası olduğu için gerçekten hummalı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Ama bir yandan da partimiz olağanüstü bir süreçten geçiyor. O yüzden yüreğimiz, aklımız bir yandan İstanbul'daki direnen arkadaşlarımızın yanında. Buradan onlara da selam olsun demek istiyorum. Partimiz kuruluş haftasında farklı kategorilerde birtakım etkinlikler düzenledi diye vurgulamıştık zaten. Bunlar içerisinde spor, sanat, kültür, halk buluşmaları, siyaset, bilim, teknoloji; farklı alanlarda birçok farklı grupları bir araya getirdiğimiz etkinlikler zinciri var. Dün 4 Eylül'de partimizin ilk kurultayının da yıl dönümü olması nedeniyle 81 ilde il başkanlıklarımızda eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi. Arkasından sergimizin açılışını yaptık ve bu sergimizde Bellek Müzemize ek olarak parti programlarının tarihini anlattığımız birtakım seçkiler sergiledik. Şu anda da halka açık bir şekilde ziyaretlerimiz sürüyor.

"Yoğun bir katılım talebi var"

Aynı zamanda bugün bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Partimizde bir gölge bakanlık sistemi var. Dolayısıyla her gölge bakan kendi alanıyla ilgili olan, önde gelen sivil toplum örgütlerinden temsilciler davet etti. Kanaat önderleri, akademisyenler davet edildi. Gönül ister ki herkesi çağırabilelim. Fakat sınırlı bir mekana sahibiz. Dolayısıyla çok yoğun bir ilgi aldığımızı ve bundan sonra da katılmak isteyen arkadaşlarımızın özellikle farklı bakanlıklarla birlikte olan kesişme noktasını da gözeterek diğer etkinliklerimize davet edileceğini duyurmak isteriz. Çünkü gerçekten de yoğun bir ilgi ve katılım talebi var. Bu bizim için de çok kıymetli ve partiye bu kadar teveccüh olması motive edici bir şey.

"Partimizin tarihine sahip çıkıp bize miras kalan mücadele ruhunu, bu dönemde dayanışmayı yükselterek sürdürüyoruz"

Diğer taraftan yarın etkinliklerimiz devam edecek. Yarın Genel Başkanımızın gençlerle bir buluşması olacak. Ertesi gün bir koşu olacak. Sportif bir etkinlik. Eymir Gölü'nün etrafında, yine halkla birlikte bir koşu. Akşam bir konser olacak. ve son gün zaten sabah Anıtkabir ziyareti, arkasından PM toplantısı ve akşam yine kokteylli bir katılım gerçekleşecek. ve orada da yine çok güzel bir konser olacak. Kısacası ülkemiz ve partimiz zor bir zamandan geçiyor. Bir yandan oradaki mücadeleyi sürdürürken diğer taraftan partimizin tarihine, programına sahip çıkıp bize miras kalan o mücadele ruhunu bu dönemde dayanışmayı yükselterek sürdürüyoruz. Bu dayanışmayı dün halkımızla, bugün sivil toplum örgütleriyle, yarın gençlerle; yani her gün farklı profilleri kapsayan bir şekilde devam ettiriyoruz. ve diyoruz ki, 'Birlikte yazdık bu tarihi, birlikte kuracağız geleceği.' ve buna yürekten de inanıyoruz."

"Kadın ve Eşitlik Bakanlığı ile Engelli Bakanlığı'nı kuracağız"

Nazlıaka, kendi gölge bakanlığının çalışmalarına ilişkin olarak ise şu bilgileri paylaştı:

"Öncelikle kadının ismini yok sayan bu iktidara karşı, şu anda öngörülen ancak bunun realize olması için öncelikle tabii ki program kurultayında onaylanması gereken şekliyle söyleyebilirim; Kadın ve Eşitlik Bakanlığı şeklinde bir düşüncemiz var. Yine engelliler için hizmet veren Engelli Bakanlığı'nı ayrıca kurmak şeklinde bir düşüncemiz var. Bugünkü yaptığımız oturumlarda üç ayrı konuyu tartışıyoruz. Birinci oturumda bir vizyon sunumu, ikinci oturumda bu vizyonu hayata geçirecek olan politikalar, üçüncü oturumda da bu vizyonu hayata geçirecek olan politikaları hangi devlet kurumlarıyla yapmalıyız, diğer bakanlıklarla kesişme noktaları neler ve aynı zamanda yeni kurulması gereken devlet kurumları neler olmalı? Şu anki iktidarın yapmadıklarının üzerinden ve aynı zamanda bizim evrensel bakış açımız ve partimizin yıllara dayanan vizyonu, deneyimi, birikimi, akademik kadrolarının yanı sıra, sahadan elde ettiği ve sivil toplum örgütleriyle birlikte, kanaat önderleriyle birlikte şekillenen anlayışıyla hükümet programımızı net bir oluşturacağız.

"İktidarın erken seçimden kaçmayı bıraktığı gün itibarıyla hükümet programının açıklanması hazırlığımız var"

Daha öncesinde 81 ilde, 973 ilçede parti programı için toplantılar yaptık ve burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmalarına yönelik olarak da çeşitli soru paketlerimiz olmuştu. Sonra Engelilik Çalıştayı yaptık. Otizm Sempozyumu yaptık. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dönük birçok panel, sempozyum ve etkinlik organize ettik. Kısacası Bakanlığın her alanında birtakım çalışmaları yürüttük. Şimdi onlardan süzülen bilgilerin rafine hale getirilmesi, son derece yalın bir dille parti programına dönüşmesi ve önümüzdeki baskıladığımız ve bir an önce olmasını istediğimiz erken seçim döneminde de hükümet politikalarımızın hazır hale getirilmesi ve erken seçimin netleştiği, iktidarın erken seçimden kaçmayı bıraktığı gün itibarıyla da o hükümet programının açıklanması gibi bir hazırlığımız var. Yani biz kadrolarımızla,hükümet programımızla, bu programı hangi kurumlarla hayata geçireceğimize dair birikimimizle ülkeyi yönetmeye hazırız. Onun için erken seçim, derhal seçim diyoruz tekrar."