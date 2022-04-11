CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şubat ayına ilişkin işsizlik verilerinin yayımlandığını belirterek, "TÜİK'in makyajlı verilerine göre, Türkiye'de resmi işsiz sayısı 3 milyon 579 bin kişi. Buna karşın iş aramaktan vazgeçenler hesaba katıldığında işsiz sayısı 8 milyon kişi." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak enflasyonun, işsizliğin, Türkiye'de görülmemiş bir sefalete sebep olduğunu ve ülkede açlığın başladığını savundu.

Polis Teşkilatına dün verilen iftarda, "sığınmacı akınına rağmen Türkiye'nin dünyanın en huzurlu ülkesi olduğundan" bahsedildiğini ifade eden Öztrak, "Bugün ülkemizde Suriye, Irak ve Afganistan başta olmak üzere, Orta Doğu ülkelerinden gelen 5 milyon sığınmacı var. Bu sığınmacılar için milletin kesesinden 50 milyar dolardan fazla para harcadınız. Ülkede IŞİD militanları fidye topluyor. Siz huzurdan bahsediyorsunuz." diye konuştu.

CHP iktidarında "Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı"nı kuracaklarını, ülkedeki Suriyelilerin, güvenli bir şekilde gitmesi için masaya oturacaklarını belirten Öztrak, Suriyelileri en geç iki yıl içerisinde ülkelerine yolcu edeceklerini söyledi.

Öztrak, Türkiye'deki hayat pahalılığının milleti ezdiğini, büyük şehirlerde tek çocuklu bir ailenin kira, fatura, mutfak masrafı gibi temel giderlerinin 13-14 bin liraya çıktığını öne sürdü.

Enflasyonun son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirten Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyona yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Cari fazlayla enflasyonu düşürmeye dayanan modelin de bugün itibarıyla iflas ettiğini savunan Öztrak, "Bugün şubat ayı ödemeler dengesi rakamlarını açıkladılar. Bu yılın ilk iki ayında cari açık 12 milyar 100 milyon dolar oldu. Tarihimizde ilk iki ayda böyle bir cari açık vaki değil. Bu bir rekor." dedi.

Öztrak, ilk iki ayda resmi rezervlerin 3,2 milyar dolar eridiğini savundu.

Faik Öztrak, ülkenin önündeki en önemli sorunun açlık, iyi beslenmeme ve yoksulluktan kaynaklı sağlık sorunları olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumuna gittiğini hatırlatan Öztrak, hükümetin sorunun kendisine ve büyüklüğüne değil, randevunun nereden alınacağına takıldığını söyledi.

Milleti bir yandan enflasyonun bir yandan da işsizliğin ezdiğini savunan Öztrak, "Şubat ayına ait işsizlik verileri bugün yayımlandı. TÜİK'in makyajlı verilerine göre Türkiye'de resmi işsiz sayısı 3 milyon 579 bin kişi. Buna karşın, iş aramaktan vazgeçenler hesaba katıldığında işsiz sayısı 8 milyon kişi. Sözde yüzde 11 büyümeye rağmen işsiz sayısı hala pandemi öncesi seviyesine düşmedi." şeklinde konuştu.

İşsiz gençlerin sayısının 1 milyonun üzerinde ve 15-24 yaş arası her 5 gençten birisinin işsiz olduğunu ifade eden Öztrak, işsizlikle hayat pahalılığı arasında ezilen gençlerin kurtuluşu yurt dışında aradığını öne sürdü.

Öztrak, bu ülkede insanların açlığı ve sefaleti konuşmaya başladığını belirterek, Türkiye'nin, işsizlik ve enflasyon oranlarının toplamından oluşan Sefalet Endeksi'nde hem OECD hem de G20 şampiyonu olduğunu savundu.

Faik Öztrak, altı partinin bir araya gelmesine ilişkin yapılan açıklamalara da tepki gösterdi.

"Vatandaşlarımız ev fiyatlarına yetişemiyor"

Altay tankı için firmayla sözleşmenin imzalandığını, dönemin Savunma Sanayii Müsteşarının 9 Kasım 2018 tarihinde duyurduğunu ve ilk Altay tankının 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini söylediğini ifade eden Öztrak, "Yani tankın, en geç 2020 haziran ayında ordumuza teslimi gerekiyordu. 2020'nin haziranı geçti, 2021'in haziranı geçti, 2022'nin haziranı geliyor. Aradan 41 ay geçti ortada tank yok." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Batı'nın uyguladığı müeyyidelerden kaçmak için Rus oligarkların dev yatlarını Türkiye'ye demirlediğini söyleyen Öztrak, şunları kaydetti:

"Umarız bu gidiş bu ülkede yeni Zarrabların zuhur etmesine yol açmaz. Birleşmiş Milletlerle, NATO ortaklarımızla bizi bir kere daha karşı karşıya getirip başka tavizler vermek zorunda bırakmaz. Sadece oligarklar değil, parası pulu olan Ruslar, paralarını bavula koyup Türkiye'ye getiriyorlar. 250 bin doları nakit ödeyip, hem birkaç tane evi, hem de vatandaşlığımızı satın alıyorlar. Ne de olsa ev alana Türkiye Cumhuriyeti kimlik ve pasaportu promosyon."

Vatandaşların ev fiyatlarına yetişemediğini, artık ev almanın hayal olduğunu ifade eden Öztrak, semtine ve evin yaşına göre rakamların üç, dört kat daha da arttığını söyledi.

Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine değinen Öztrak, Kaşıkçı'nın dava dosyasının "sümen altı" edilmesi için Suudi Arabistan'a iade edildiğini iddia etti.

Öztrak, Merkez Bankasının tabela faizinin yüzde 14'e indirildiğini, bankaların Merkez Bankasından yüzde 14 faizle para alıp hazineye yüzde 24'le borç verdiğini savundu.

Kur Korumalı Mevduatta son iki haftada milletin cebinden ödenen paranın 15 milyar 100 milyon lira olduğunu öne süren Öztrak, "Bir de buna tatlandırıcı olarak verilen vergi muafiyeti nedeniyle vazgeçilen 13 küsur milyar lirayı da ekleyin. İki haftada hazineye binen yük 29 milyar lira. 2022'de çiftçiye ödenecek destek ne kadar? O da 29 milyar lira." dedi.

"Vakti geldiğinde 6 siyasi partinin sayın genel başkanları ismi açıklayacak"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı adayı için üç ölçüt sıraladı. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Öztrak, "Baştan itibaren genel başkanlarımız ifade ediyor. Bugün adayın ismi değil, hangi kriterlere sahip olacağı önemli. Bu nedenle de genel başkanlarımız bu konudaki düşüncelerini kamuoyuna duyuruyor." yanıtını verdi.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masa bildirisini Almanya Büyükelçisine düzelttirdiği iddia edildi. Bu iddiaya ilişkin açıklamanız nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Bu tamamen yalan, alçakça bir iftira. Namertlik. Bu haberi yayınlayan gazeteyi tekzip edeceğiz. Suç duyurusunda bulunacağız. Tazminat davası açacağız. Artık bu zırvaların hesabını mahkemede verirler." dedi.

"Seçim kanunundaki 3 maddenin iptali için bugün Anayasa Mahkemesine başvuracaktınız. Erteleme mi var?" sorusuna Öztrak, "Erteleme yok. Şu anda son şekli veriliyor başvuru dilekçesine. İlçe seçim kurulları, il seçim kurullarında kıdemli hakim yerine kurayla birinci sınıf kategorisine giren hakimlerin getirilmesi ve şu anda AK Parti Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanının diğer parti genel başkanlarının tabi olduğu seçim yasaklarına tabi olmamasıyla ilgili maddeler hakkında Anayasa Mahkemesine itiraz edeceğiz." yanıtını verdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin iddiaları değerlendirmesi istenen Öztrak, şunları söyledi:

"Bu aşamada bizim için adayın ismi değil, adayın nitelikleri önemli. Vakti saati geldiğinde masanın etrafındaki 6 siyasi partinin sayın genel başkanları, Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı seçilecek ismi açıklayacak. Bu arada henüz Cumhur İttifakı da adayını netleştirmedi. Sarayın küçük ortağı bir isim söyledi. Ama o ismin adaylığını nedense daha hala ilan etmedi. Herhalde bizim açıklayacağımız adaya göre kendi adaylarında değişiklik yapmayı düşünüyorlar. Ama herkes bizim adayımızı merak ediyor, Cumhur İttifakı'nın adayını nedense merak eden yok. Varsa yoksa 'Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?'. Biz bu merakın nedenini çok iyi anlıyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak."

"CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, terörle bağlantısı iddiasıyla tutuklanan HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için 'Barıştan yana' ifadelerini kullandı. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Bizim peşinde olduğumuz haktır, hukuktur, adalettir. Türkiye Büyük Millet Meclisine girdiğimizde ilk işimiz, Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağımıza ant içmek oldu. Anayasa Mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına uymak Anayasa'nın gereğidir. Anayasamızın söylediği de budur. Onu, bunu, şunu değil, hakkı, hukuku, adaleti savunuyoruz." diye konuştu.

"Tarım Bakan yardımcılığına atanan Ebubekir Gizligider'in FETÖ lideri ile fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından bir diğer Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil'in de Nevzat Pakdil'in kardeşi olduğu ve Nevzat Pakdil'in de Vahit Kirişçi'nin iş ortağı olduğu haberleri basına yansıdı. Sizin bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Öztrak, "FETÖ ile mücadele ediyoruz diyenler, FETÖ ile resim çektirenleri bakan yardımcısı olarak atamaya başladılarsa belli ki masanın altında da müzakereler başlamıştır. Masa altlarıyla, masa ayaklarıyla özel alakaları olanlar, bu müzakerelere acaba neler demektedir?" dedi.