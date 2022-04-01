Öztrak: "Bu yılın ilk iki ayında dış ticaret açığı geçen seneye göre yüzde 183 artmış"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "TÜİK dün şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bu yılın ilk iki ayında dış ticaret açığı geçen seneye göre yüzde 183 artmış, 18 milyar dolar olmuş. Bu bir rekor." dedi.

Öztrak, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki EXPO alanında düzenlediği basın toplantısında CHP Ekonomi Masası heyeti olarak çarşamba günü Kahramanmaraş'ın ardından dün, barışın, kardeşliğin ve sevginin başkenti Hatay'da önemli ziyaret ve çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Dün EXPO 2021 Hatay'ın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Öztrak, "Sayın Genel Başkanımız dün EXPO 21'in açılışını gerçekleştirdi. Bu vesileyle bir kez daha EXPO 21'in Hatay'ımıza ve tüm ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Dünyayı bir araya getiren EXPO'nun Hatay'ın markalaşmasına katkıda bulunmasını, Hataylılar için yeni AŞ ve iş kapılarını açmasını umuyoruz. Hayal görmeyin diyenlerin hayallerinin bile yetmediği işleri yapan Hatay Belediyemizi, EXPO'ya gönül ve emek veren her bir çalışanını ve tabii bu muazzam çalışmayı yöneten Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'ı bir kere daha canıyürekten kutluyoruz." diye konuştu.

Bu gece ilk sahura kalkılacağını anımsatarak, tutulacak oruçların ve edilecek duaların barışa, kardeşliğe, huzur ve berekete vesile olmasını dileyen Öztrak, şunları ifade etti:

"İslam aleminin ramazan ayını bu güzel şehirden tebrik ediyoruz. Erdoğan hükümeti daha ramazan başlamadan sofralarımızın tadını kaçırdı. Tüm şehirlerimizde ekmeğe ciddi zamlar yapıldı. Ramazan pidesi sıcaklığıyla değil, fiyatıyla el yakmaya başladı. Gramajlar da geçen senenin altında. Geçen sene 365 gramın altında, susamsız, yumurtasız, sade bir pide 4 liraydı. Bu sene 330 gram. Yani 35 gram daha düşük geçen yıldan. Sade pide 6 lira. Sadece paramızın satın alma gücüyle değil, ramazan pidesinin ayarıyla da oynadılar. Erdoğan 'Ramazanda evlere ucuz et girecek' dedi. Ete yapılan yüzde 48 zammın ardından bu hafta yüzde 10 ilave daha yapıldı. Ardından daha geçen ay yüzde 20 zam gören şekere dün bir kez daha yüzde 31 zam yapıldı haberini aldık. Şekerin fiyatı son bir yılda yüzde 100'e yakın zam gördü. Bu da evlerde kullanılan şeker. İşletmelerde kullanılan şekerin fiyatı yüzde 100'ü de geçti artış. Millet bu sene ramazanda bıraktık tatlı yapmayı, çayına şeker atabilirse ne mutlu."

Evlerde kullanılan doğal gaza da zam yapıldığını anlatan Öztrak, "Bu sabah doğal gaza dev bir zam yapıldı. Evlerde kullanılan doğal gaza yüzde 35, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 44,3, elektrik üretimi dışındaki doğal gaza da yüzde 50 zam geldi. Yani sanayinin kullandığı doğal gaza. Yetmez, sanayinin kullandığı elektriğe yüzde 20 zam daha yapıldı. Bu zamlar tüm fiyatlara yansıyacak. İğneden ipliğe her şey artık daha pahalı olacak. Bu enerji fiyatlarıyla üretici nasıl üretecek? Nasıl rekabet edecek?" ifadelerini kullandı.

Öztrak, dolaştıkları esnafın kendilerine zamlar nedeniyle iş yerlerini kapatma noktasına geldiğini aktardıklarını kaydetti.

"Enflasyon mart ayında yüzde 60'ı aşacak"

Mart ayı enflasyonunun gelecek hafta açıklanacağını hatırlatan Öztrak, şöyle devam etti:

"Pazartesi mart ayı enflasyonu açıklanacak ve enflasyon mart ayında yüzde 60'ı aşacak. Erdoğan Türkiye'yi kalkınma için Ekonomik İş Birliği Teşkilatının ve G-20'nin enflasyon ve zam şampiyonu yaptı. Çıkıyor ondan sonra da 'Ben ekonomistim' diyor. TÜİK dün şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bu yılın ilk iki ayında dış ticaret açığı geçen seneye göre yüzde 183 artmış, 18 milyar dolar olmuş. Bu bir rekor. Merkez Bankasının kasasını tek sente muhtaç hale getiren, milletin ekonomisini yangın yerine çeviren Erdoğan'ın bir de çıkıp 'Ben ekonomistim' demesi hakikaten bugüne yakışır bir biçimde olsa olsa 1 Nisan şakası olur."

Cemal Kaşıkçı davasında da ilginç gelişmeler olduğunu dile getiren Öztrak, "Savcının davayı Suudi Arabistan'a devretmek istediği söyleniyor. Suudi Arabistan'ın bize uyguladığı gizli ambargo nedeniyle Hatay esnafının neler çektiğini biliyor musunuz? Madem bu işin peşini bu kadar kolay bırakacaktınız, neden bu insanlara bu kadar sıkıntı çektirdiniz? Hayırdır, yoksa bu sefer de başka bir yerden mi talimat geldi?" şeklinde konuştu.

Kontrolsüz Suriyeli akınının şehrin demografik yapısında da ciddi sıkıntılara neden olduğunu iddia eden Öztrak, Türkiye'nin, Avrupa'nın açık hava mülteci kampına döndüğünü savundu.

Öztrak, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Milletimizi en geniş yelpazede temsil eden 6 partimiz, Türkiye'yi içine düştüğü karanlık günlerden çıkartabilmek için hazır. Yeni kurumlar, yeni kurallar ve yeni kadrolarla hukuk devletine, üretime, adil paylaşıma, sürdürülebilirliğe dayalı 4 ayaklı ekonomik stratejimizle ülkemizi kısa sürede ayağa kaldıracağız. Ülkemizin ufkunu karartan bu zulmü, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girerken hep birlikte sandıkta bitireceğiz."