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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel: Yumruklar Havada Uçuştu, Genel Kurul Salonuna Kan Bulaştı

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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan kavgaya ilişkin tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı. Yücel, yaşanan olayları kınayarak, iki AKP'li vekilin parlamento üyesi gibi değil, tetikçi, sokak çetesi üyesi gibi davrandığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan kavgaya ilişkin, "Yumruklar havada uçuştu, genel kurul salonuna kan bulaştı, muhalif vekillere yönelik bir linç girişimi yaşandı. İzmir'e ve TBMM'ye hiç yakışmayan iki AKP'li vekil, parlamento üyesi gibi değil, tetikçi, sokak çetesi üyesi gibi davrandı" dedi.

Deniz Yücel, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararının görüşülmesi için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan kavgaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yücel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bekir Bozdağ'ın genel kurulu iç tüzüğe aykırı bir biçimde yönetmesi... Kürsü dokunulmazlığının hiçe sayılması... Can Atalay'ın Anayasa'dan doğan haklarının çiğnenmeye devam edilmesi... Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde demokrasiyle ve Türk parlamento geleneğiyle hiç bağdaşmayan utanç verici bir tablo vardı. Yumruklar havada uçuştu, genel kurul salonuna kan bulaştı, muhalif vekillere yönelik bir linç girişimi yaşandı. İzmir'e ve TBMM'ye hiç yakışmayan iki AKP'li vekil, parlamento üyesi gibi değil, tetikçi, sokak çetesi üyesi gibi davrandı. Bu zorbalardan birinin kürsüde konuşan bir milletvekiline arkadan haince saldırıp, sonrasında korkakça kenara çekilmesini izledik. Planlanmış bir saldırının uygulayıcısı olan Alpay Özalan ile Eyyüp Kadir İnan, İzmir için de TBMM için de birer utanç kaynağı olduklarını bir kez daha gösterdiler. Sayın Okan Konuralp'e, Sayın Ahmet Şık'a, Sayın Gülistan Koçyiğit'e geçmiş olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

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