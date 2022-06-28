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CHP Parti Okulu 1 milyon evi ziyaret etti

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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CHP Parti Okulu 1 milyon evi ziyaret etti

CHP Parti Okulu Sokak Örgütlenmesi Projesi kapsamında, 1 milyonuncu hane ziyaretinin yapıldığı bildirildi.

CHP Parti Okulu Sokak Örgütlenmesi Projesi kapsamında, 1 milyonuncu hane ziyaretinin yapıldığı bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Kovid-19 salgın koşullarının hafiflemesiyle hızlandırdıkları çalışmada, önemli bir aşamaya gelindiğini aktardı.

Atıcı, "Özellikle kararsız seçmenler üzerine yoğunlaştığımız bu çalışmada, bir milyonuncu hane ziyaretimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"CHP üyesi öbek sorumluları"nın kendi komşularını tanımaya çalıştığını, dinlediğini ve onlarla dayanışma içinde olduğunu belirten Atıcı, sadece seçim zamanı değil, sürekli iyi ilişkiler geliştirerek, komşuların güvenini kazanmaya çalıştıklarını aktardı.

Aytuğ Atıcı, Parti Okulu, Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı iş birliğiyle yürütülen projenin, örgütlerin ve üyelerin özverili çalışmalarıyla hayata geçirildiğini anlattı.

CHP Parti Okulu Sokak Örgütlenmesi Projesi kapsamında, birbirine yakın sokaklar birleştirilerek, 400 seçmeni geçmeyecek şekilde oluşturulan öbeklerde görevlendirilen sorumlulara eğitim verildiği ve bu kişilerin komşu ziyaretleri yapmasının sağlandığı belirtildi.

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Aytuğ Atıcı Güncel Haberler

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