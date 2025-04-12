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CHP Parti Meclisi Toplantısı Sona Erdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan Parti Meclisi toplantısı sona erdi. Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri belirlendi. Toplantı 5 saat sürdü ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Özel'in, 21. Olağanüstü Kurultay'da seçilen PM üyeleriyle basına kapalı gerçekleştirdiği ilk toplantı, parti genel merkezinde 5 saat sürdü.

Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri belirlendi.

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Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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