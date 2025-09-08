CHP Örgüt Temsilcileri Meclisi Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

(ANKARA) - CHP'nin geçen yıl kabul edilen yeni tüzükle hayata geçen Örgüt Temsilcileri Meclisi, ilk kez toplandı. Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Siyasal rejim tasarımı olarak parlamenter demokrasi esas alınacaktır. Hak ve özgürlükler alanında evrensel standartlar temel alınacaktır. Bu karar, halkımızın hakkı olan demokrasi ve hukuk devleti standartlarının kurumsallaştırılmasını sağlayacaktır" denildi. Bildiride yeni programın, Kurultayın onayına sunulacağı belirtildi.

CHP'nin 2024'te oylanarak kabul edilen yeni tüzükle hayata geçen Örgüt Temsilcileri Meclisi, ilk kez bugün toplandı. Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda, CHP'nin 81 il başkanı, PM üyeleri, milletvekilleri, YDK üyeleri, önceki genel başkanlar ve örgüt temsilcileri bir araya geldi. Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, şunlar kaydedildi:

"6-9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen 20. Olağanüstü Kurultayımızda alınan karar gereğince program değişikliği çalışmalarımız başlamıştır. Bu kapsamda ilçe, il örgütleri ve Genel Merkez düzeyinde yapılan çalışmaların ardından program yazımında son aşamaya gelinmiştir. Örgüt Temsilcileri Meclisi toplantımızda hazırlıklar ve bu çalışmalar kapsamında gündeme gelen uzman görüşleri ve partililerimizin siyasal değerlendirmeleri ele alınmış, metinsel çalışmalara aktarılmak üzere kayıt altına alınmıştır.

20. Olağanüstü Kurultayımızda kabul edilen Sonuç Bildirgemizde ifade edildiği üzere, partimizin ideolojisi Atatürk'ün modernleşme devrimi ve altı ok ilkelerinden, sosyal demokrasinin evrensel kuralları, Anadolu ve Trakya'nın tarihsel ve felsefi birikiminden beslenmektedir. Üzerinde çalıştığımız tüm vizyon ve politika önerileri bu temel dayanakların üzerine inşa edilmektedir. Programımızın temel ilke ve değerlerinin ele alındığı bölümlerin özü korunarak, değişen dünyada ortaya çıkan fırsat, riskler ve ülkemizde giderilmesi gereken tahribat alanları gözetilerek, farklı başlıklarda yeni yaklaşımlar, politika önermeleri çalışılmıştır.

"CHP değişimin partisidir, büyük değişimleri başarmış bir partidir"

Örgüt Temsilcileri Meclisi toplantımızda Cumhuriyet Halk Partisi programının çağın gereklilikleri çerçevesinde yenilenmesi kapsamında dört ana başlıkta yaklaşım belgelerinin içerikleri değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım, belgeleri parti programının temel vizyon ve politika önerilerini kapsamaktadır. CHP büyük kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk döneminden bugüne bir program partisi olmuştur. CHP üyeleri için siyasal mücadele bireysel bir kariyer hedefi, kişisel zenginleşme yolu ya da güç arayışı değil, parti programının uygulanması yoluyla ülkenin toplumsal, siyasal ve ekonomik dönüşümünü gerçekleştirmektir.

CHP değişimin partisidir, büyük değişimleri başarmış bir partidir. Partimiz bir program partisi olarak ülkemiz için en gerekli ve en fazla geçerli fikirleri parti belgelerinde gündeme getirmiş ve iktidar dönemlerinde uygulamaya koymuştur. Yeni programımız da tarihimizden getirdiğimiz bu özelliğimize uygun olarak ülkemizde büyük bir demokrasi ve kalkınma atılımını gerçekleştirecek içerikte olacaktır. Parti programımızın nihai metnini kurultayımıza sunmadan önce son taslak niteliğindeki yaklaşım belgelerimizin ilki devlet, yönetim ve demokrasi konularında CHP'nin temel vizyonunu ve politika çerçevesini ortaya koymaktadır.

"Siyasal rejim tasarımı olarak parlamenter demokrasi esas alınacaktır"

Siyasal rejim tasarımı olarak parlamenter demokrasi esas alınacaktır. Hak ve özgürlükler alanında evrensel standartlar temel alınacaktır. Bu karar, halkımızın hakkı olan demokrasi ve hukuk devleti standartlarının kurumsallaştırılmasını sağlayacaktır. Demokrasinin daha güçlü şekilde işleyebilmesi için yerel yönetimler güçlendirilirken kamusal hizmetlerin halka en yakın yerel birimler tarafından yerine getirilmesi ilkesi temel alınmaktadır. Yolsuzluklarla mücadele ve şeffaflık, siyasi ve toplumsal hayatta eşit temsil, kapsayıcı siyasi kurumların inşası, kapsayıcı kalkınma ve sosyal devlet politikaları ile eşitsizliklerin giderilmesi ve devlet yönetiminde ehliyet ve liyakat ilkelerinin temel alınması partimizin devlet, yönetim ve demokrasi alanındaki temel politika tercihleri olarak ortaya konulmaktadır.

"Ekonomi ve kalkınma politikaları sınırlı bir perspektifle ele alınamaz"

Yaklaşım belgelerimizin ikincisi kalkınma ve ekonomi alanındadır. CHP'ye göre ekonomi ve kalkınma politikaları sadece büyüme ve makro ekonomik istikrar sağlama alanıyla sınırlı bir perspektifle ele alınamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı ekonomik kalkınmayı, üretim ve gelir artışı ile birlikte insanı merkeze alan, toplumsal refahı ve adaleti güçlendiren bir dönüşüm süreci olarak görür. Böyle bir kalkınmanın bireylerin fırsatlara eşit erişebildiği, potansiyellerini gerçekleştirebildiği ve onurlu bir yaşam sürebildiği bütüncül bir insani gelişme olduğu görüşünü temel alır.

Bir yandan verimliliğin artışı ve yüksek teknolojiye dayalı endüstrilerin gelişmesiyle gelir ve tasarruflarda hızlı bir artışı hedeflerken; güvenceli ve insan onuruna yaraşır istihdam dönüşümü, iklim dayanıklılığı ve yeşil dönüşüm hedeflerini, çağı yakalayan ve dönüştürecek üretimin temelini oluşturacak bilim, teknoloji, yenilikçilik politika çerçevesini gerçekleştirmeyi de temel alır. CHP'nin sosyal demokrat ilkelerini temel alan kalkınma anlayışı ülkemizde yaşanmakta olan bölüşüm krizine karşı da, üretimde yaşanacak büyük dönüşümlerin yönetiminde de sosyal adalet temelinde bir program sunar. Bu program hayat pahalılığını ortadan kaldıran bütüncül bir kapsayıcı kalkınmacı anlayışa, finansal istikrar politikalarıyla temel hak alanlarında kamucu bir yaklaşımın eşgüdümüne dayanmaktadır. Ulusal güvenlik, egemenliğin ve refahın tesisi açısından stratejik sektörler olarak savunma sanayi, tarım, enerji, sağlık, ulaştırma, yaratıcı endüstriler konularında dönüşümcü bir yaklaşım ortaya konulmuştur.

"Yurttaşlarımız dünyada rekabet eden, dünyayla entegre olabilen yetkinliklere sahip kılınacaktır"

Yaklaşım belgelerimizin üçüncüsü sosyal devlet alanındadır. Sosyal devlet yaklaşımımız toplumsal yapının adalet ve eşitlik ilkeleri temelinde yeniden yapılandırılması hedefine odaklanmaktadır. Temel vatandaşlık geliriyle bütün vatandaşların bir gelir güvencesine sahip olması ilkesi gündeme getirilirken, çalışan ve emekli yoksulluğunu ortadan kaldıracak bir gelir ve sosyal güvenlik politikası bu belgede ele alınmıştır. Sosyal politikanın temel bir uygulama alanı olarak eğitim politikaları vizyonumuz bilgi toplumunun gerektirdiği yetenekleri vatandaşlarımıza kazandırmayı hedeflemektedir. Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri olan parasız, bilimsel, nitelikli ve laik eğitim evrensel standartlar gözetilerek hayata geçirilecek ve her aile çocuğunu evine en yakın devlet okuluna büyük bir güvenle gönderebilecektir. Yüksek öğretim akademik liyakat, akademik özgürlükler ve akademik dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yeniden yapılandırılacak ve üniversiteler eğitim, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme ve topluma hizmet işlevlerini ülkemizin hak ettiği standartlarda yerine getirecektir. Yurttaşlarımız dünyada rekabet eden, dünyayla entegre olabilen yetkinliklere sahip kılınacaktır.

"Tüm dünyada etkin, saygı gören ve dengeli bir dış politika uygulayacaktır"

Sosyal politika vizyonumuzun temel bir bileşeni olarak toplumsal cinsiyet eşitliği her alanda, bütüncül bir anlayışla sağlanacaktır. Sosyal politika ve refah devleti anlayışımızın bir gereği olarak sağlık ve barınma alanında sosyal demokrat vizyonumuz hayata geçirilecektir.

Yaklaşım belgelerimizin dördüncüsü dış politika, güvenlik ve dirençlilik alanlarındadır. CHP'nin dış politika yaklaşımı demokrasi, refah ve güvenlik odaklıdır. Türkiye'yi Avrupa Birliği tam üyeliğine hızlı bir şekilde taşıyacak adımlar vakit kaybetmeksizin hayata geçirilecektir. CHP'nin dış politika anlayışı kurumsal devlet işleyişine dayalı ve çok boyutluluğu temel alacaktır. Batı kurumlarında güçlü şekilde temsil edilen Türkiye çok boyutlu dış politika perspektifinin gereği olarak sadece Batıyla sınırla olmayan; tüm dünyada etkin, saygı gören ve dengeli bir dış politika uygulayacaktır.

"Kurultayımızın onayına sunulacaktır"

Ulusal güvenlik alanında TSK için kapsamlı bir reform ve modernleşme programını uygulayacak olan partimiz, savunma sanayinin geliştirilmesi ve sınırlarımızın etkili şekilde korunması konularında detaylı bir vizyon ve politika önerileri ile güvenliği çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapılandıracaktır. Bunun yanında partimiz güvenlik politikalarını sadece bu alanlarla sınırlı görmeyerek; siber güvenlik, gıda güvenliği, çalışma güvenliği, sokakların şiddetten arınması, uyuşturucu ticaretiyle mücadele, düzensiz göçün engellenmesi gibi konularda vatandaş güvenliğini temel alan politikaları uygulayacaktır. Ulusal beka meselelerimiz olarak su güvenliği, afetlere karşı dirençlilik, doğum oranlarındaki sert düşüş, denizlerin korunması gibi alanlarda ülkemizin dayanıklılığını arttıracak bir dirençlilik programı uygulamaya konulacaktır.

Bu dört temel alandaki yaklaşım belgesi ve ilgili alanlarda ortaya konulan vizyon ve politika önerileri partimizin tarihinden getirdiği birikim ve evrensel sol değerlerin sentezine dayalı bir başlangıç bölümü ve temel hedeflerin ve iktidar stratejisinin ele alındığı bir sonuç bölümüyle Kurultayımızın onayına sunulacaktır."