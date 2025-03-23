CHP Ön Seçiminde Yoğun İlgi: Gökçe Gökçen Oy Kullandı

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisi tarafından cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan ön seçim sandığında oy kullandı. Gökçen, "Genel Merkez'in önünde giderek uzayan bir sıra var. Birçok yerde ek sandıklar kurduk. Her yerde yoğun bir talep var vatandaşlarımızdan. Hem oy kullanma talebi hem de üyelik talepleri. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim sandığı bugün saat 08.00'de kuruldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak girdiği ön seçimde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de oy kullandı. Gökçen, ülke genelinde vatandaşların sandıklara büyük ilgi gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ekrem Başkan'ımız, '23 Mart'ta ben nerede olursam olayım, üye ve dayanışma sandığını kurun. Bir yandan da çocuklar resimleriyle, yazdıkları mesajlarıyla orada olsunlar' demişti. Biz Ekrem Başkan'ımızla, Cumhuriyet Halk Partisi ile dayanışma göstermek için yurttaşlarımız ile Türkiye'de demokrasiye sahip çıkmak üzere sandıklardayız. Genel Merkez'in önünde giderek uzayan bir sıra var. Birçok yerde ek sandıklar kurduk, birçok yerden haber geliyor koordinatölerimizden. Ankara'dakileri de yakından takip ediyoruz. Diyarbakır'dan Edirne'ye, İstanbul'dan izmir'e, Antalya'dan Adana'ya kadar her yerde yoğun bir talep var vatandaşlarımızdan. Hem oy kullanma talebi hem de üyelik talepleri. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gün sonuna kadar sandıklara gelmelerini, komşularını getirmelerini ve demokrasiye sahip çıkmalarını bekliyoruz.