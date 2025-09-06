CHP Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül'de Toplanacak

(ANKARA)- Olağanüstü kurultay kararına ilişkin olarak CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu karar, CHP'nin onurlu delegelerinin kararıdır. CHP yönetimi, delegelerinin iradesine saygı duyacak ve olağanüstü kurultayı gerçekleştirecektir. Açık çağrımdır: "Parti benim" diyerek iktidarla pazarlığa soyunanlar… İktidarın yargısından medet umarak koltuk kapmaca oynayanlar… Sarayın sesine eklenip delegemize hakaret edenler, onurunu ayaklar altına almaya kalkanlar… Sarayın borazanına dönüşenler… Onların trenine vagon olanlar… İktidara yürüyen CHP'nin önünü kesmeye çalışanlar… 21 Eylül'de CHP'nin en üst karar organı toplanıyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir soyal medya hesabı üzerinden partisinin 21 Eylül'de yapacağı olağanüstü kurultaya ilişkin açıklama yaptı. Emir açıklamasında şunları kaydetti:

"Partimiz, 900 delegemizin imzasıyla 21 Eylül'de olağanüstü kurultaya gidecek. Partimizin en yüksek karar organı olan kurultayımız; aylarca iftiraya uğrayan, onuru ayaklar altına alınmak istenen ama dimdik duran delegelerimizin iradesiyle toplanıyor. Bu karar, CHP'nin onurlu delegelerinin kararıdır. CHP yönetimi, delegelerinin iradesine saygı duyacak ve olağanüstü kurultayı gerçekleştirecektir. Açık çağrımdır: "Parti benim" diyerek iktidarla pazarlığa soyunanlar… İktidarın yargısından medet umarak koltuk kapmaca oynayanlar… Sarayın sesine eklenip delegemize hakaret edenler, onurunu ayaklar altına almaya kalkanlar… Sarayın borazanına dönüşenler… Onların trenine vagon olanlar… İktidara yürüyen CHP'nin önünü kesmeye çalışanlar… 21 Eylül'de CHP'nin en üst karar organı toplanıyor. Eğer bu partide bir iddianız varsa, eğer bu partide bir gücünüz varsa buyurun gelin. CHP delegesi orada olacak, örgüt orada olacak, irade ortaya konulacak. Ama bilin ki en iyi bildiğiniz kumpaslar ve yargının sopası burada işe yaramaz! Hiç bilmediğiniz sahici mücadeleyle sınanacaksınız."