CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor... Özgür Özel: "Geçen Seferki Bir Siyasi Hamleydi. Bu Tamamen Teknik ve Hukuki Bir Hamle ve Tedbir"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21 Eylül'de yapılacak olan olağanüstü kurultayına ilişkin, "6 Nisan'daki olağanüstü kurultay, bir siyasi hamleydi. Bu tamamen teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir. YSK'nın ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla da uyumlu. İstanbul delegeleri yok. Doğal delegelikler yok. Geri kalan delege iradesini bir kez daha yenileyecek. Hukuki yönden ise delegelerimiz genel başkanın dahi engel olamayacağı bir kurultay kararı aldılar. 15'inde bir karar olup partinin genel başkanlığına bir kayyum atansa o kayyum orada altı gün durur çünkü partinin genel başkanının durduramadığı bir süreçtir bu. ve altı gün sonra da parti, seçilmiş genel başkanı yeniden seçer. Teknik, hukuki, bütün kararlarla uyumlu bir hamledir" dedi. Özel, ayrıca delegelerin başvurusuyla İstanbul il kongresinin de olağanüstü olarak toplanacağını açıkladı.

CHP, 900'ün üzerinde delege imzasıyla olağanüstü kurultay kararı aldı. CHP'nin 22'inci Olağanüstü Kurultay, 21 Eylül'de yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Özel, şunları söyledi:

"6 Nisan'da ben o günkü tartışmalar ve partiye kayyum atama niyeti üzerine siyasi bir meydan okumayla genel başkanlık yetkisini kullanarak tüm delegelerimizi iradelerini yenilemeye davet etmiştim, aday oldum. Bir rakip olmadı, bir yarış olmadı ve geçerli oyların tamamını alarak sizin de takip ettiğiniz o kurultayımızı yapmıştık. Ancak parti üzerindeki yargı eliyle yapılmaya çalışılan birtakım dizaynlar, birtakım kurgular, partiye kurulan kumpasların ardı arkası kesilmediği gibi, İstanbul İl Kongremizi iptal ettiler ve İstanbul İl Kongremizi aslında bu konularda yetkisiz bir mahkeme iptal etti. Delegeliklerini de iptal etti oranın. ve karar tabii dolayısıyla ilgili bütün mahkemelerin de ilgi alanına girdi. Ankara'da daha önce defalarca tedbir kararını reddeden mahkemeye o karar da gitti. Haklı olarak mahkeme başkanı o kararı talep etti.

"Binin üzerindeki delegenin imzaları Genel Merkez'e ulaştı"

Ayın 15'inde de duruşmamız var. Bu duruşmadan önce bu kez delegelerimizin imzalarıyla Türkiye'deki tüm delegeler ve bir buçuk-iki gün gibi bir süre içinde kendi imzalarıyla noterlere giderek seçimin kendi iradesiyle, delegenin imza toplamasıyla yenilenmesini istiyorlar. Bu delegelerin içinde İstanbul delegeleri yok. Bu delegelerin içinde geçen kurultayı kazandığımız için doğal delege olan ben, MYK üyesi arkadaşlarım, PM üyesi arkadaşlarımız, YDK'mız yok. ve geriye kalan, binin biraz üzerindeki delegenin tamamına yakınının imzaları Genel Merkez'e ulaştı. ve biz de dün itibarıyla YSK'nın kararından sonra bir başvuru yaptık.

"O kayyum orada 6 gün durur"

Geçen seferki bir siyasi hamleydi. Bu tamamen teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir. YSK'nın ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla da uyumlu. Ne sonuç doğuracak? Bir kez hani 'İstanbul kongresi sonucu etki etti.' Onlar yok. Doğal delegelikler yok. Geri kalan delege iradesini bir kez daha yenileyecek. Siyasi yönden böyle bir sonucu var. Hukuki yönden ise delegeler imza toplayıp da yarıdan bir fazlasına ulaştığında partiyi yöneten genel başkan istemese de, PM istemese de olağanüstü kongre oluyor ya, bu yol açık, geçmişte de denemeleri oldu. Delegelerimiz o yolla genel başkanın dahi engel olamayacağı bir kurultay kararı aldılar. Ne zaman için? 21 Eylül tarihi için. Çünkü olası her ihtimal dahilindedir. 15'inde bir karar alıp partinin genel başkanlık noktasına -hiç tahmin etmiyorum ve burada mahkemenin öyle yürütüldüğünü, asliye hukuk mahkemesinin bir yetki aşımını falan tahmin etmiyorum ama- tut ki İstanbul'daki mahkemenin kararı gibi ya da o kararın da etkisiyle burada partinin genel başkanlığına bir kayyum atansa o kayyum orada altı gün durur çünkü partinin genel başkanının durduramadığı bir süreçtir bu. ve altı gün sonra da parti, seçilmiş genel başkanı yeniden seçer. Teknik, hukuki, bütün kararlarla uyumlu bir hamledir. O yüzden de iletişimini de biz yapmadık. Yani başvurmayı, sırasında bile duyurmadık. Daha sonra işte haberler yer aldı zaten gazete ilanı veriyorsunuz. Gazete ilanı bugün de yayınlandı zaten. Bundan sonra da 21'inde hep birlikte toplanacağız ve kurultayımızı yapacağız.

"İstanbul delegeleri, İstanbul il kongresinin yenilenmesiyle ilgili iradelerini ortaya koydular"

Bu arada İstanbul il kongresi için de mahkemenin iptal etmediği, bir önceki delegelerimizin neredeyse orada da tamamına yakını -çünkü ölenler var, istifa edenler var, partiden memuriyete geçenler var- önemli bir miktar, 540 kadar herhalde rakamla İstanbul il kongresinin yenilenmesiyle ilgili de iradelerini ortaya koydular. O toplantı da yapılacak. O da seçilecek. Ayrıca da dün YSK'nın verdiği, hepimizin beklediği doğru bir kararla CHP'nin ilçe kongreleri yapılacak, il kongreleri yapılacak. Yani doğal sürecimiz de kasım ayının sonu gibi tamamlanmış olacak. O tamamlandığında bütün bu tartışmaların geride ve konusuz kaldığı bir sürece ulaşılmış olacak."