CHP, Öğretmenler Günü İçin Etkinlik Düzenliyor

GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde etkinlik düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, etkinliğe öğretmen olan anne ve babasıyla kendi öğretmeni ile katılacak. CHP MYK üyeleri de partide düzenlenecek olan resepsiyona kendi öğretmenlerini getirecek.

CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği'ni resmi olarak kabul edişinin yıl dönümü vesilesiyle 1981 yılından bu yana kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir etkinlik hazırlığında. Etkinlik kapsamında CHP Lideri Özel başkanlığındaki CHP heyeti, ilk olarak Başöğretmen Atatürk'ü ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de ziyaret edecek. Ardından CHP Genel Merkezi'nde bir resepsiyon düzenlenecek. Özel'in resepsiyonda katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Özel'in konukları, anne ve babası ile öğretmeni olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resepsiyona öğretmen annesi Rukiye Şükran Özel ve öğretmen babası Talat Özel ile katılacak. Bunun yanında, Özel ve MYK üyeleri, kendi öğretmenlerini de etkinliğe davet edecek.