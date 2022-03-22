CHP'nin Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyelerinden AB sürecine destek - Haberler

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CHP'nin Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyelerinden AB sürecine destek

AA - Selen Temizer - Güncel
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CHP'nin Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyelerinden AB sürecine destek

CHP'nin Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeleri, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) sürecine destek vererek, üyeliğin mevcut konjonktürde AB'nin yararına olacağını vurguladı.

CHP'nin Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeleri, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) sürecine destek vererek, üyeliğin mevcut konjonktürde AB'nin yararına olacağını vurguladı.

CHP'nin Brüksel temsilcisi Kader Sevinç, İstanbul milletvekili Sibel Özdemir, Uşak milletvekili Özkan Yalım, Balıkesir milletvekili Fikret Şahin, Bursa milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, geçen hafta, 3 yıllık aranın ardından Brüksel'de düzenlenen KPK toplantısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vekiller, "sıcak bir havada geçen" toplantıda Türkiye-AB ilişkilerindeki geriye gidişlerin sebeplerinin ele alındığını ve somut, olumlu gündeme odaklanma eğilimi olduğunu söyledi.

KPK'nin önemine değinen vekiller, toplantının, AB'nin güvenlik endişelerinin arttığı bir zamanda olmasına dikkati çektiler.

Vekiller, Türkiye'nin stratejik önemine ve AB'ye üye olmasının bölgesel barış ve refah açısından gerekliliğine vurgu yaparak AB'ye tam üyelik perspektifine bağlılıklarının altını çizdi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin yararı ve vize serbestisinin önemine işaret eden CHP'li vekiller, Türkiye'nin AB'nin enerji açısından Rusya'ya bağımlılığı için de alternatifler sunabileceğini kaydetti.

AA / Selen Temizer - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Avrupa Birliği, Parlamento, Türkiye, Güncel, Haberler

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