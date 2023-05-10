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CHP'NİN SEÇİM OFİSİNDE YANGIN

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde CHP seçim ofisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde CHP seçim ofisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın dün saat 22.00 sıralarında yaşandı. Karşıyaka Mahallesi Sarnıç sokakta bulunan CHP seçim ofisinin çay ocağı bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimi ekipleri yönlendirildi. Yangına hemen müdahale eden ekipler alevleri büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi. (DHA)

Antalya Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Kumluca Güncel Haberler

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