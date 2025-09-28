Haberler

CHP'nin Sakarya İlçe Kongresi: Başarır'dan Sert Açıklamalar
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sakarya'da yapılan 39. Olağan Adapazarı İlçe Kongresi'nde, partilerine yönelik saldırılara ve iftiralara tepki gösterdi. Başarır, partilerinin zorluklarla karşılaştığını ancak umutlu olduğunu belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sakarya'da partisinin 39. Olağan Adapazarı İlçe Kongresi'ne katıldı.

Bir toplantı salonunda düzenlenen kongrede konuşan Başarır, Sakarya'nın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Son zamanlarda partilerine dahili ve harici saldırıların yapıldığını, sürekli iftiraya uğradıklarını iddia eden Başarır, "Gözü dönmüş, utanma duygusunu yitirmiş, bu partide il başkanlığı, genel sekreterlik, milletvekilliği yapmış bazı arkadaşlarımız, sözde arkadaşlarımız, delegelerimiz için 'Pavyonda pazarlık yaptı.' dedi. Kimse kusura bakmasın CHP'nin hiçbir delegesinin pavyonda olduğunu duymadım ama bunu söyleyenlere sormak isterim siz o pavyonda ne görev yapıyordunuz." diye konuştu.

Başarır, partilerinin abluka altında olduğunu öne sürerek, "İstanbul İl Başkanlığında 2 gün partimizi bekledik. 14 saat aç kaldık, ben orada direndim arkadaşlarımla, kadın ve gençlik kollarıyla. Ben yenilmedim, örgütümle direndim." dedi.

Ali Mahir Başarır, Gürsel Tekin'e tepki gösterdi.

Zor günlerde olduklarını fakat umutlandığını dile getiren Başarır, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın divan başkanlığını yaptığı, tek listeyle gidilen kongrede, Sabri Anıl Özkan tekrar ilçe başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
