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CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi

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CHP’nin resmi “CHP İletişim” adlı hesabından; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi 'Kızılay nerede? Ne çadırını ne yemeğini görmedik' diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi” sözlerine tepki gösterildi. Erdoğan’ın videosunun paylaşıldığı mesajda “Bu dili unutmadık” denildi.

CHP'nin resmi "CHP İletişim" adlı hesabından; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi 'Kızılay nerede? Ne çadırını ne yemeğini görmedik' diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi" sözlerine tepki gösterildi. Erdoğan'ın videosunun paylaşıldığı mesajda "Bu dili unutmadık" denildi.

CHP'nin resmi "CHP İletişim" adlı hesabından; 6 Şubat depremlerin yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Şubat 2023'te Osmaniye'deki AFAD Merkezi'nde yaptığı açıklamaların videosu yayınlandı.

Erdoğan, bu tarihteki konuşmasında; "Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi 'Kızılay nerede? Ne çadırını ne yemeğini görmedik' diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi" demişti.

CHP'nin hesabından bu video; "Bu dili de unutmadık! 'Terbiyesiz, ahlaksız, namussuz, be adi" notuyla paylaşıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Kızılay Politika Güncel Haberler

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