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CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nda Oylama Süreci Başladı

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CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için oy verme işlemi başladı. Genel Başkan Özgür Özel, oylamanın ilk dakikalarında oyunu kullandı.

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için oy kullanma işlemi 20.10 itibarıyla başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu kullandı.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda, genel başkanlık seçimininin ardından PM ve YDK üyelikleri için başvurular alındı. PM'nin 60 üyesi için 181, YDK'nın 15 üyesi için de 51 adayın başvurduğu açıklandı. PM ve YDK üyelikleri için oylama saat 20.10 itibarıyla başladı.

PM ve YDK oylaması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 52 kişilik anahtar listesinin yanında; İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un anahtar listeleriyle devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özel, oylamanın ilk dakikalarında 60 kişilik PM'yi belirlemek üzere oyunu kullandı.

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nda Oylama Süreci Başladı
Kaynak: ANKA / Güncel
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