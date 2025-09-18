CHP'nin Olağanüstü Kurultayı İptal Talebi Reddedildi

(ANKARA) - Ankara İl Seçim Kurulu, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun CHP'nin 21 Eylül'de yapacağı 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin talebi reddetmesiyle ilgili yapılan başvuruda, "kararın kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

CHP'nin Ankara'daki delegelerinden Şahin Kurt, CHP'nin 21 Eylül'de yapılacağı duyurulan 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuş, Kurul talebi reddetmişti. Başvurucu Şahin Mert, itirazını Ankara İl Seçim Kurulu'na taşıdı.

Ankara İl Seçim Kurulu, "İlçe Seçim Kurulu Başkanının aldığı kararın kesin olması nedeniyle itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına" oy birliğiyle hükmetti.

İlçe seçime başvurmuştu

Şahin Kurt, CHP'nin 21 Eylül'de yapılacağı duyurulan 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuş, "Olağanüstü Kurultay çağrısına dayanarak teşkil ettiği ileri sürülen başvuru kapsamında ilgili seçim kuruluna kurultay delegelerinin noter onaylı imzalarının teslim edilmediği, kurultay kararı alındıktan sonra dahi delegeler üzerinde baskı kurulmak suretiyle imza toplanmaya devam edildiği ve karar tarihinden sonraki imzaların da geçerli kabul edimeye çalışıldığı, İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin mahkeme kararıyla görevden alınmış kurultay delegelerinin hukuken imza verme yetkililerinin olmamasına rağmen imza sürecine dahil edildiğini" öne sürmüştü.

Çankaya 4. İlçe Seçim, bu talebi reddetmiş, "kurultay delegelerinin noter onaylı taleplerinin başkanlığa teslim edildiğini, noter onaylı olağanüstü kurultay taleplerinde İstanbul il delegelerinin bulunmadığının tespit edildiğine" işaret etmişti.