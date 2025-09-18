CHP'nin Olağanüstü Kurultayı İçin YSK'ya İtiraz

CHP'nin 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle ilgili ilçe seçim kurulunun ret kararı vermesi, il seçim kurulunun "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmesi üzerine başvuru "tam kanunsuzluk" iddiasıyla Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) taşındı. Kurul, başvuruyu yarın görüşecek.

CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. Ankara İl Seçim Kurulu da "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

Edinilen bilgiye göre, delege, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarına karşı itirazını "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ye taşıdı.

YSK, başvuruyu yarın 15.30'da yapılacak toplantıda görüşecek.