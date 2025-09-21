CHP'nin Olağanüstü Kurultayı: Demokrasi Vurgusu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Ama hiç merak etmesinler bizim delegemiz bugün burada da aynı demokrasi dersini anlamayanlara vermeye devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi buradan güçlenerek çıkacak, bir arada çıkacak, dayanışarak çıkacak ve kazanan sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil demokrasi olacak, hukukun üstünlüğü olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Taşcıer, şunları kaydetti:

"Aslında bugün yaşadığımız tablo sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yeniden seçim, bir tartışma varmış gibi görünse de asıl mesele Türkiye'de demokrasinin geldiği sıkıntı. Bakın 21. olağanüstü kurultayda aslında delegelerimiz bir irade gösterdi. Bütün bu tartışmaların üzerine bütün delegelerimiz oy kullanarak genel başkanımızı yeniden genel başkan olarak seçtiler. Ancak iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sıkıntı varmış gibi bir tartışma varmış gibi algıyı devam ettirdi. Bugün de o mahkeme kararlarına rağmen 22. olağanüstü kurultayımızı yapıyoruz.

Delegemiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türk demokrasisi üzerine oynanan oyunun farkında. Hiç olmadığı kadar birlik ve beraberlik içerisinde. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde olmayan bir şey gerçekleşti. 1,5 günde 900 deleginin imzasıyla bu kurultay toplanılması yönünde bir karara bağlandı. Şimdi demokrasiden anlamayanlar, parti içi demokrasiyi bilmeyenler elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bu demokratik mücadeleyi anlayamazlar. Ama hiç merak etmesinler bizim delegemiz bugün burada da aynı demokrasi dersini anlamayanlara vermeye devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi buradan güçlenerek çıkacak, bir arada çıkacak, dayanışarak çıkacak ve kazanan sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil demokrasi olacak, hukukun üstünlüğü olacak."