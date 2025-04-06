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CHP'nin Olağanüstü Kurultayı Başladı

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CHP İstanbul delegesi Arzu Öner, partisinin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Ekrem İmamoğlu'na destek verdiklerini belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Haber : Erva GÜN / Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP İstanbul delegesi Arzu Öner, partisinin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Bu kurultayımız, aynı zamanda Ekrem Başkanımızı asla yalnız bırakmayacağımızın halka açık bir göstergesidir" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

Kurultaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan İstanbul delegesi Arzu Öner, "CHP olarak, her zaman birlik ve beraberliğimizi topluma en güçlü şekilde göstermek ve bazılarına ne kadar güçlü olduğumuzu ifade etmek adına buradayız. Bu kurultayımız, aynı zamanda Ekrem Başkanımızı asla yalnız bırakmayacağımızın halka açık bir göstergesidir" dedi.

Öner, "Denge ve Dayanışma Listesi"ne dair, "Delege mutlaka kendi adına gereğini yapacaktır" yorumunu yaptı.

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı Başladı
Kaynak: ANKA / Güncel
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