CHP'nin Olağanüstü Kurultayı Başladı

Haber : Erva GÜN / Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP İstanbul delegesi Arzu Öner, partisinin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Bu kurultayımız, aynı zamanda Ekrem Başkanımızı asla yalnız bırakmayacağımızın halka açık bir göstergesidir" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

Kurultaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan İstanbul delegesi Arzu Öner, "CHP olarak, her zaman birlik ve beraberliğimizi topluma en güçlü şekilde göstermek ve bazılarına ne kadar güçlü olduğumuzu ifade etmek adına buradayız. Bu kurultayımız, aynı zamanda Ekrem Başkanımızı asla yalnız bırakmayacağımızın halka açık bir göstergesidir" dedi.

Öner, "Denge ve Dayanışma Listesi"ne dair, "Delege mutlaka kendi adına gereğini yapacaktır" yorumunu yaptı.