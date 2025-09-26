CHP'nin Mitingine Davet: Demokrasiyle Zaferi Yazalım!

(ANKARA) -Partisinin yarın Afyonkarahisar'da yapacağı mitinge katılım çağrısı yapan Özgür Özel, "Yarın, zaferin başladığı topraklarda, demokrasinin zaferini de birlikte yazacağız!" dedi.

CHP Yarın Afyonkarahisar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek. Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden mitinge katılım çağrısı yaptı. Özel açıklamasında şunları kaydetti:

"Biz, seçim kazandığında milli iradeyi baştacı edip, kaybedince darbe hevesine kapılanlardan değiliz. Biz, sandığı milletten kaçırmak isteyenlere karşı Türkiye'nin bütün demokratlarıyla yan yana duranlarız! Yarın, zaferin başladığı topraklarda, demokrasinin zaferini de birlikte yazacağız! Afyonkarahisar Zafer Meydanı 16.00."