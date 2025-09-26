Haberler

CHP'nin Mitingine Davet: Demokrasiyle Zaferi Yazalım!

CHP'li Özgür Özel, yarın Afyonkarahisar'da düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılım çağrısı yaparak, demokratik zaferi birlikte yazmayı hedeflediklerini vurguladı.

(ANKARA) -Partisinin yarın Afyonkarahisar'da yapacağı mitinge katılım çağrısı yapan Özgür Özel, "Yarın, zaferin başladığı topraklarda, demokrasinin zaferini de birlikte yazacağız!" dedi.

CHP Yarın Afyonkarahisar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek. Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden mitinge katılım çağrısı yaptı. Özel açıklamasında şunları kaydetti:

"Biz, seçim kazandığında milli iradeyi baştacı edip, kaybedince darbe hevesine kapılanlardan değiliz. Biz, sandığı milletten kaçırmak isteyenlere karşı Türkiye'nin bütün demokratlarıyla yan yana duranlarız! Yarın, zaferin başladığı topraklarda, demokrasinin zaferini de birlikte yazacağız! Afyonkarahisar Zafer Meydanı 16.00."

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
