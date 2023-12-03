CHP'nin Milletvekili Kampı Sona Erdi.

CHP’nin Antalya’da iki gün süren milletvekili kampı sona erdi. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, kampın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada yerel seçimlere ilişkin, “90 milletvekili arkadaşımız bu hafta 40 ile görevlendirilecekler. Bu 40 ilde de, o ilde, ilçelerinde, kasabalarında aday adayı olan arkadaşlarımız ile mülakatlar yapacaklar. Örgütümüzle, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, halk ile görüşerek en doğru adayın tespiti açısından ellerinden geleni yapacaklar. Daha sonra geri kalan illerimize de aynı şekilde milletvekili görevlendirmelerimiz devam edecek. 31 Mart akşamı Erdoğan çok üzülecek. Çünkü bizim elimizden 11 büyükşehiri alamayacağı gibi biz AKP’nin elinde bulunan belediyeleri de alacağız” dedi.

CHP'nin Antalya'da iki gün süren milletvekili kampı sona erdi. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, kampın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada yerel seçimlere ilişkin, "90 milletvekili arkadaşımız bu hafta 40 ile görevlendirilecekler. Bu 40 ilde de, o ilde, ilçelerinde, kasabalarında aday adayı olan arkadaşlarımız ile mülakatlar yapacaklar. Örgütümüzle, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, halk ile görüşerek en doğru adayın tespiti açısından ellerinden geleni yapacaklar. Daha sonra geri kalan illerimize de aynı şekilde milletvekili görevlendirmelerimiz devam edecek. 31 Mart akşamı Erdoğan çok üzülecek. Çünkü bizim elimizden 11 büyükşehiri alamayacağı gibi biz AKP'nin elinde bulunan belediyeleri de alacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal CHP'nin Antalya'da 2 gün süren milletvekili kampının ardından basın açıklaması yaptı. Köksal, kampta konuşulan konulara ilişkin bilgi vererek, "Dün 37 milletvekili arkadaşımız görüş ve önerilerini bildirdiler, daha sonra yargıda oluşan darbeye ilişkin Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökçen'in bir sunumu yapıldı. Bu konuda atacağımız adımlarla ilgili milletvekili arkadaşlarımızın görüş ve önerileri alındı. Bildiğiniz üzere TBMM Genel Kurulu'nda 21 gün 500 saat süren bir adalet nöbetimiz vardı. O adalet nöbetini sonlandırarak bu toplantıya geldik. Yargı krizi ile ilgili önümüzdeki süreçte CHP olarak nasıl bir adım atacağımıza ilişkin kararımızı da kısa sürede vermiş olacağız. Gölge kabine üyesi arkadaşlarımız ile milletvekili arkadaşlarımızın birlikte çalışması konusunda da bir takım kararlar alındı. Her açıdan son derece faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Özgür Özel'in başkanlığında bir bütün olarak hep beraber yerel seçim mücadelesine bu kamptan sonra topyekun başlamış olacağız" dedi.

Köksal, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalara ilişkin de bilgi vererek, "90 milletvekili arkadaşımız bu hafta 40 ile görevlendirilecekler. Bu 40 ilde de, o ilde, ilçelerinde, kasabalarında aday adayı olan arkadaşlarımız ile mülakatlar yapacaklar. Örgütümüzle, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, halk ile görüşerek en doğru adayın tespiti açısından ellerinden geleni yapacaklar. Daha sonra geri kalan illerimize de aynı şekilde milletvekili görevlendirmelerimiz devam edecek. Milletvekillerimiz belediye başkan adaylarımızın belirlenmesi sürecinde belirli standartlar dahilinde bu mülakatları yapacaklar. Bu mülakatlara ilişkin de bugün bir sunum gerçekleştirildi. Objektif kriterlerle bu mülakatların yapılmasına ilişkin milletvekillerimize de bir bilgilendirme yapıldı bugünkü toplantımızda. Bizim amacımız, 4 ay sonra gerçekleşecek yerel seçimde en fazla belediyeyi kazanmak, en fazla oyu alabilecek şekilde mücadelemizi sürdürmek" diye konuştu.

Köksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Erdoğan 'muhalefetin adayı kim' diye soruyordu, bugün yerel seçim yaklaşırken İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin gibi büyükşehirlerde bırakın kazanmayı, CHP adaylarının karşısında daha az nasıl fark yiyebilirim şeklinde aday belirlemeye doğru evrildiğini görüyoruz Erdoğan'ın. 31 Mart akşamı Erdoğan çok üzülecek. Çünkü bizim elimizden 11 büyükşehiri alamayacağı gibi biz AKP'nin elinde bulunan belediyeleri de alacağız. CHP'ye tarihi bir zaferle yerel seçimlerden çıkacağız. 1 Nisan'da Türkiye'de her şey çok güzel olacak. CHP'li belediyelerle, daha önce CHP'nin tanışmadı illerde, ilçelerde ve kasabalarda da halk derman belediyecilikle, CHP'li belediyecilikle tanışacak" diye konuştu.