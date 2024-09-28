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CHP'nin Maskotu Şero Hayatını Kaybetti

CHP'nin Maskotu Şero Hayatını Kaybetti
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'Şero', CHP Genel Merkezi'nde uzun yıllar yaşayan ve partililerin gözdesi haline gelen kedi, yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cat Hospital Kedi Hastanesi'nden Dr. Tarkan Özçetin, Şero'nun tedavi sürecine rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu.

CHP Genel Merkezi'nde yaşayan ve partililerin maskotu haline gelen 'Şero', yaşa bağlı rahatsızlıkları sonucu öldü.

Uzun yıllardır CHP Genel Merkezi'nde yaşayan 'Şero'nun ölümünü, Cat Hospital Kedi Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Tarkan Özçetin duyurdu. Özçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük üzüntüyle bildiriyoruz ki, 20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP'nin kedisi Şero, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir. 20'yi bulan ileri yaşı ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanemizde gözetim altında olan Şero, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki aramızdan ayrılmıştır. Şero'nun tıbbi süreci titizlikle takip edilmiş, en ileri teknolojiler ve uzman kadromuzun desteğiyle gereken her türlü tedavi uygulanmıştır. Ancak, yaşa bağlı gelişen kronik sağlık sorunları sonucunda, sabah saatlerinde yaşamını yitirmiştir. Başta CHP ailesi, tüm sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" dedi. 'Şero'nun, parti genel merkezinin bahçesinde gömüldüğü belirtildi.

Haber- Kamera: Aliekber METE-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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