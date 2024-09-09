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CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü törenleri düzenlendi

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Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve anıtlara çelenk sunuldu. Konuşmalarda CHP'nin tarihi ve önemi vurgulandı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'de Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenk sunuldu.

CHP Edirne İl Başkan Vekili Buse Altay, burada yaptığı konuşmada 21. yüzyılın 2. çeyreğinde adalet vurgusuyla kimseyi ötekileştirmeden, kurucu parti olmanın bilinciyle çalıştıklarını söyledi.

CHP'nin yeni demokrasi mücadelesinin başarısını son yerel seçimde Türkiye'nin birinci partisi olarak ortaya koyduğunu belirten Altay, "Türkiye ittifakının mimarı, Genel Başkanımız Özgür Özel ile geleneği geleceğe taşıyacak ve ülkemize hak ettiği refahı birlikte getireceğiz. Bilinsin isteriz ki, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eseri olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi yaşayacak, hakimiyet sonsuza kadar milletin olacaktır." dedi.

Törene, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Cenk Ergüden ve Onur Öktem ile partililer katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen programda anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan CHP İl Başkan Vekili Levent Gündoğdu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Halkın partisinin 101 yaşında olduğunu aktaran Gündoğdu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andıklarını belirtti.

CHP'nin ilke ve hedefleri doğrultusunda yılmadan çalıştıklarını anlatan Gündoğdu, "9 Eylül 1923 yılında Halk Fırkası olarak kurulan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşen Türkiye'nin en köklü büyük örgütü 101. yaşını kutluyor. Bu gurur hepimizindir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi Türkiye'nin tarihidir. Türkiye'nin ilerleme tarihidir."ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Atatürk Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Törene, CHP Milletvekilleri İlhami Özcan Aygün ve Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve partililer katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Başkanı Bora Terzi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Terzi, 101. yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1923'te kurulan CHP'nin büyük bir parti olduğunu ifade eden Terzi, Cumhuriyet Halk Fırkası ile başlayan demokrasi mücadelesinin devam ettiğini kaydetti.

1923'ten bu yana her haneye misafir olduklarını dile getiren Terzi, partilerinin büyümesi ve güçlenmesi için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Törene, Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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