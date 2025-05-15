CHP'nin Kurultayı'nda Oy İddialarına Soruşturma

CHP'nin Kurultayı'nda Oy İddialarına Soruşturma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayında 'para karşılığı oy kullanıldığı' iddialarıyla ilgili olarak Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtlarını istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada, aralarında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 51 kişinin kurultay dönemine ait iletişim kayıtlarını talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) talep yazısı gönderildi.

Müzekkerede, aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesi talep edildi.

Söz konusu talebin 51 kişinin, 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki "arama", "aranma", "kısa mesaj" (SMS) ve baz istasyonu konum bilgilerinin soruşturma dosyasına kazandırılmasını kapsadığı kaydedildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında bugüne kadar 36 kişinin tanıklığına başvurulurken 115 kişinin de şüpheli olarak ifadesi alındı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
Trump: Yarın İstanbul'a gelebilirim

İstanbul'a gelmeyen Trump'tan kafa karıştıran Putin açıklaması
Barış masası İstanbul'da kuruluyor! Peki Türkiye dahil hangi ülke ne istiyor?

Barış masası İstanbul'da kuruldu! Peki hangi ülke ne istiyor?
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Trafikte pes dedirten anlar! Tartıştığı kuryeye silah doğrulttu

Daha neler göreceğiz! Trafikte kaydedilen görüntüye bakın
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.