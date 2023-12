CHP'nin Kiracıların Sorunlarına İlişkin Grup Önerisi TBMM'de AKP ve MHP Oylarıyla Reddedildi

CHP'nin ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan sorunların nedenlerinin saptanarak, gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği araştırma önerisi TBMM'de AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "AKP'nin yarattığı bu yanlış ekonomi politikası ev sahibi ve kiracıları da karşı karşıya getirmiştir. Bunun adı artık toplumsal şiddettir, toplumsal cinnettir diyebiliriz… Gelin, hep birlikte tüm ülkenin kanayan yarası olan barınma sorunu için, ev sahibi-kiracı arasındaki sorunların çözümü için Meclis araştırma komisyonunu kuralım. Bugün bu eller 'evet' için kalksın" dedi.

CHP, ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan sorunların nedenlerinin tespit edilmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verdikleri araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi. Ancak CHP'nin önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Grup önerisinin gerekçesini açıklayan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, şunları söyledi:

KIŞ: "OLAĞANÜSTÜ ARTIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLEMEDİĞİ GİBİ, KALICI ÇÖZÜMLERİN BULUNMAMASI HALİNDE DE ŞİDDET OLAYLARI GİDEREK ARTACAKTIR"

"Kira fiyatlarındaki artış kontrolden çıkmış durumdadır. Mahkemelerde kiracı-ev sahibi davalarında ciddi artışlar olmuştur. Türkiye nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı 30 büyükşehirde ortalama kira bedellerinin asgari ücretin yüzde 79'unu aştığı ifade edilmektedir. Yetkililer ise 'Gayrimenkul tarihinde ilk kez böylesi bir fiyat artışıyla karşı karşıyayız' demektedirler. Ülkenin her yerinde, yoksulluk sınırı altında, kiralarını ödeyemediği için eşyalarıyla sokağa atılan, ev sahibi ya da kiracısı tarafından darp edilen, kavga sonucu ölümlerin gerçekleştiği olaylara çokça şahit olmaktayız. Bu kriz, toplumsal cinnet boyutuna ulaşmış ve vatandaşlarımız hükümetin çözemediği barınma krizini artık canlarıyla ödemeye başlamışlardır. Neredeyse her gün ev kiraları ve barınma krizi sebebiyle kavgalar, intiharlar ve ölüm haberleri çokça basına da yansımaktadır. Gerilimler, yaralanmalar ve ölümle sonuçlanan olaylar bitmek bilmiyor ama biz burada ne yapıyoruz? AKP iktidarının gözü ne yoksulu ne emekliyi ne memuru ne de asgari ücretliyi görmektedir. Bir avuç mutlu azınlığın servetine servet katılmakta, onlara kaynak aktarımı yapılmaktadır. Gelir dağılımındaki eşitsizlik ülkenin ekonomik ve sosyal yaşantısında büyük yaralar açmıştır. AKP'nin yarattığı bu yanlış ekonomi politikası ev sahibi ve kiracıları da karşı karşıya getirmiştir. Bunun adı artık 'toplumsal şiddet'tir, 'toplumsal cinnet'tir diyebiliriz. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredi kartı borçluluk oranı geçen yıla göre yüzde 180 artmış durumda. İcralık olmayan vatandaş sayımız neredeyse yok denecek sayıda azdır. Vatandaşların TOKİ'yle 59 milyar liralık taksitli konut borcunu her gün duymaktayız. Vatandaşlarımız borç içerisinde bir hayata mahküm edilmiş durumdadır. Hiçbir vatandaşımız bir maaşıyla temel giderlerini maalesef karşılayamaz durumdadır. Olağanüstü artışların önüne geçilemediği gibi, kalıcı çözümlerin bulunmaması halinde de şiddet olayları giderek artacaktır. Yasal düzenlemeler eksik ya da yetersiz kalmaktadır. AKP ve MHP sıralarında oturan vicdanlı ve duyarlı milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum: Ev kiraları maaşlarından fazla olan Türkiye dışında başka bir ülke gösterebilir misiniz bize? Gelin, hep birlikte tüm ülkenin kanayan yarası olan barınma sorunu için, ev sahibi-kiracı arasındaki sorunların çözümü için Meclis araştırma komisyonunu kuralım. Bugün bu eller evet için kalksın."

ARIKAN: İŞSİZ VE AÇ BIRAKTIKLARI MİLYONLARCA İNSANA MAKARNA VE KÖMÜR YARDIMI NEYSE KİRA ARTIŞINI SINIRLAMAK DA AYNIDIR

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan da şunları dile getirdi:

"Kiracı-ev sahibi arasında yaşanan ciddi sorunların temelinde tıpkı diğer sorunlarda olduğu gibi günü kurtarma gayretiyle plansız, programsız yapılan müdahaleler bulunmakta. Vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünün alım gücü düşüp kazançları ihtiyaçlarını karşılamaz hale gelince ister istemez kira yükü de büyük bir problem olarak karşılarına çıktı. 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 iken kira artışları yüzde 25'le sınırlandı; bu durum hayatın gerçeklerine sırt dönmekten başka bir şey değildir. Kiracıya yardım etmek isteniliyorsa -ki mutlaka edilmelidir- bunun yolu kira artışlarına sebep olan unsurlarla mücadele etmekten geçmektedir. Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde artarak devam eden hatalı şehirleşme politikaları ülke topraklarının neredeyse yüzde 90'ını atıl hale getirirken kalan çok küçük bir alana her türlü problemi içinde barındıran devasa şehirler oluşturdu. O bölgelerdeki rant dolayısıyla gayrimenkul fiyatları hayal edilemeyecek kadar artarken üretilen konut fiyatları ve kiralar da aynı doğrultuda yükseldi. İşsiz ve aç bıraktıkları milyonlarca insana makarna ve kömür yardımı neyse kira artışını sınırlamak da aynıdır. Hem 'serbest piyasa' diyeceksiniz hem belediye zabıtalarının pazardan narh koyması gibi sınırlamalar getireceksiniz. Bu durum iş bilmezliğin şaşkınlığın bir sonucudur."

ERGUN: BOŞ EV VERGİSİ İHDAS EDİLMELİ VE YABANCILARA KONUT SATIŞI YASAKLANMALIDIR

İYİ Parti Muğla Milletvekilli Metin Ergun da şunları söyledi:

"Son üç yıldır konut fiyatları enflasyonun üzerinde artmıştır, hal böyle olunca, Küresel Konut Fiyat Endeksi'nde Türkiye, dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ülke haline gelmiştir. 6 Şubat depremleri ise iktidarın yanlış para ve göç politikalarının konut sektöründe yarattığı tahribattan sonra gerçekleşmiştir. Depremlerde yüz binlerce konut yıkılmış, milyonlarca vatandaşımız evsiz kalmıştır; deprem sonrası oluşan yeni talep, büyükşehirlerdeki konut fiyatlarında ve kiralarda ilave artış dalgası yaratmıştır. İYİ Parti olarak iktidara çağrımız şudur: Konuta erişimi zorlaştıran ve büyük bir barınma sorunu yaratan bu probleme gerçekçi şekilde çözüm bulunmalıdır; bu aşamada sadece parasal tedbirler yetersiz kalır, ilave olarak boş ev vergisi ihdas edilmeli ve yabancılara konut satışı yasaklanmalıdır."

DÜŞÜNMEZ: KİRALAR, ÜLKE GENELİNDE SON DÖRT YILDA 6 KAT ARTTI; BAZI YERLERDE BU, 10 KATI BULABİLMEKTE

HEDEP Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez de şöyle konuştu:

"Türkiye'de dar ve orta gelirliler için ev alabilmek neredeyse imkansız hale geldi. Yüksek ev fiyatları ve kredi bedelleri ev alabilme umudunu her geçen gün daha da azaltıyor. Kiralar, ülke genelinde son dört yılda 6 kat arttı; bazı yerlerde bu, 10 katı bulabilmekte. Memurlar, işçiler, emekçiler maaşlarından konut kirasını çıkardıktan sonra gıda, ulaşım, giyinme ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdadır. Emeklilerin maaşı kiraları karşılayacak düzeyde bile değil. Öğrenciler, bırakın kiralık ev tutmayı, KYK ücretlerini dahi ödeyemiyor. Kira fiyatları artıyorsa maaşların da artması gerekmiyor mu? 2023 yılında kiracı-ev sahibi kavgalarında en az 15 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ciddi şekilde yaralandı, yüzlerce kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Hükümet, sorunu çözmek yerine kira artış oranını kağıt üzerinde yüzde 25'le sınırlandırdı. Niye kağıt üzerinde diyorum? Çünkü bunu sermayedarların hiçbiri uygulamadı ve hiçbir şekilde bunu uygulamaya yönelik de kanuni düzenlemeler yapılmadı. Sosyal devlet anlayışı da sadece Anayasa'da yer alan bir metin olarak kalıyor."