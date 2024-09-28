CHP'nin Kedisi Şero Defnedildi

'ŞERO' DEFNEDİLDİ

CHP'nin kedisi 'Şero', parti genel merkezinin bahçesinde defnedildi. Define CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılırken, 'Şero'nun doğum ve ölüm yılı yazılı çerçeveli fotoğrafı da taşındı. Özgür Özel, 'Şero'nun mezarına kürekle toprak attı. 'Şero'nun fotoğrafı, küçük taşlarla çevrili mezarına konuldu. CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Özgür Özel'le genel merkezimizin emektarı Şero'muza veda ettik. Çok üzgünüz. Seni çok özleyeceğiz Şero" dedi.