CHP'nin Kedisi Şero, Defin Töreniyle Gömüldü

Tedavi gördüğü klinikte ölen kedi Şero, CHP Genel Merkezi'nin bahçesine gömüldü.

Şero'nun tedavi gördüğü kliniğin Başhekimi Dr. Tarkan Özçetin, sosyal medya hesabından Şero'nun öldüğünü duyurdu.

Özçetin, şunları kaydetti:

"Büyük üzüntüyle bildiriyoruz ki, 20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP'nin kedisi Şero, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir. 20'yi bulan ileri yaşı ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanemizde gözetim altında olan Şero, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki aramızdan ayrılmıştır."

CHP Genel Başkanı Özel defin törenine katıldı

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel, 2004'te partisinin Genel Merkezi binası inşaatında dünyaya gelen ve bugüne kadar burada yaşamını sürdüren Şero'nun defin törenine katıldı.

CHP'nin kedisi Şero, törenle CHP Genel Merkez binasının bahçesine gömüldü.