CHP'nin Kadıköy Mitingi... Ali Mahir Başarır: Bu Halk Recep Tayyip Erdoğan'ı Tarihe ve Sandığa Gömecek

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Onun 8 bin polisi varsa, benim de Kadıköy'de 80 bin vatandaşım, yurttaşım var. O devleti, bu kutsal çatıyı kendi kötü emellerine alet etmesin. Bu halk ona gereken cezayı verecek, onu affetmeyecek. Recep Tayyip Erdoğan'ı tarihe ve sandığa gömecek" dedi.

CHP, Kadıköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi. Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan Başarır, şunları söyledi:

"Kadıköy bizim için çok kıymetli bir ilçe. İstanbul'un karelerinden bir tanesi. Çok kalabalık bir miting olacak, göreceksiniz. Çünkü Kadıköy, İstanbul'un milli iradesine, demokrasiye, sandığa, İstanbul İl Başkanlığına sahip çıkacak. Şunu herkes bilsin: Halk bizim arkamızda. Biz halka güveniyoruz, biz kendimize güveniyoruz.

Korkacağımızı, bir milim geri adım atacağımızı, bir milim eğileceğimizi, bir kelime, bir harf eksik söyleyeceğimizi bekleyenler avucunu yalar. Biz bu yola baş koyduk, hiçbir şeyden korkmuyoruz. 'Tutuklanacak mı?' Bana vız gelir, bize vız gelir. Onun 8 bin polisi varsa, benim de Kadıköy'de 80 bin vatandaşım, yurttaşım var.

O devleti, bu kutsal çatıyı kendi kötü emellerine alet etmesin. Bu halk ona gereken cezayı verecek, onu affetmeyecek. Recep Tayyip Erdoğan'ı tarihe ve sandığa gömecek."