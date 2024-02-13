9 İlçede Mevcut Belediye Başkanlarının Aday Gösterilmemesi Protestolara Neden Oldu

9 ilçede mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmemesi protestolara neden oldu

Altan ÇİMEN - Burak KESKİNCİ – Emine DERYA - Erdi DEMİR / CHP'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıda konuşma yapan İstanbul Büykşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sevgili dostlar kızanlar olacak, üzülenler olacak, herkes bir şekilde zaman dilimi içerisinde bu partide belediye başkanı olarak atandı. Aday oldu, kazandı, kazanamadı, bunların her biri bir süreç." dedi.

İmamoğlu, "Benim şahit olduğum 2009, 2014, 2019, 2024. Dört aday adaylığı ve adaylık süreçleriyle ilgili en araştırmacı, en demokrat, herkese gereken saygıyı gösteren süreç yönetilmiştir. Adaylarımız partimize hayırlı olsun. İl başkanım sana teşekkür ediyorum "dedi. Adayların açıklanması sırasında 9 ilçede mevcut belediye başkanlarının 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmemesi sloganlarla protesto edildi. Sloganlar sırasında kürsüde konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sık sık kesildi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. CHP, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında belirlenen isimler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törenle açıklandı. Aday tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul CHP İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Avcılar ve Sarıyer'in de aralarında bulunduğu 6 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Salonda bulunan bazı partililer mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmemesini protesto gösterisi yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması zaman zaman protestolar nedeniyle kesildi. Konuşmaların ardından 39 ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

"KIZANLAR OLACAK; ÜZÜLENLER OLACAK"

Aday tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Büykeşehir Beledieye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün İstanbullu hemşerilerimizin karşına tam kadro çıkıyoruz. Bugün burada, dün parti meclisinde toparlanan adaylıklarla beraber farklı düşüncesi olan bir grup arkadaşımız tepkisini gösteriyor. Bu tepkisini gösterme anlayışı bizim partimizde vardır. Burada bu bulunan ortamda onlara açılan yerde görüyorsunuz ki, bizim demokrasi anlayışımızda gelip orada afişlerini asabilirler ve burada insanlarla fikirlerini paylaşabilirler. Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Ben 3 seçimdir, Cumhuriyet Halk Partisindeki bütün süreçleri iyi bilen birisiyim. Bana dediler ki; dün parti meclisinde görev tayinleri yapılıyor, 'Acaba bu aday tanıtımını birkaç gün sonra mı yapsak'. Hiç öyle birşeye gerek yok dedim, İl başkanım da aynı fikirdeymiş ve il başkanım bugün yapılmasına karar verdi. Sevgili dostlar kızanlar olacak, üzülenler olacak, herkes bir şekilde zaman dilimi içerisinde bu partide belediye başkanı olarak atandı. Aday oldu, kazandı, kazanamadı, bunların her biri bir süreç. İçinden yüz tane hikaye çıkar. Haksızlık, hukuksuzluk diye tartışmalar yapılabilir. Sizi burada temin ediyorum, ben hepinizin huzurunda il başkanımıza teşekkür ediyorum. Benim şahit olduğum 2009, 2014, 2019, 2024. Dört aday adaylığı ve adaylık süreçleriyle ilgili en araştırmacı, en demokrat, herkese gereken saygıyı gösteren süreç yönetilmiştir. Adaylarımız partimize hayırlı olsun. İl başkanım sana teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.

"KAYBEDECEK DAKİKAMIZ, BOŞA HARCAYACAK ENERJİMİZ YOK"

İmamoğlu, "Ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Partimizi temsilen çıktığımız bu yolda her birimiz Cumhuriyet Halk Partili olmanın onurlu ve ağır sorumluluğunu taşıyoruz. Bizler, yüz yıldır aynı idealleri, aynı değerleri paylaşan Cumhuriyet Halk Partilileriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunu yolumuz, sözünü sözümüz biliriz. Bizim partimizde her görev bir sıra neferi ruhu ve bilinciyle üstlenilir. Büyük Önder, "Hiçbirşeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak" demişti. Çalışkan olacağız. En çok çalışandan daha çok çalışacağız. Kaybedecek dakikamız, boşa harcayacak enerjimiz yok. Hepimiz aynı umutlarla aynı hedeflerle yürüyoruz. Hep kol kola, omuz omuza olacağız. Cesur olacağız. Hakkını talep edene, adalet arayana, eşitlik isteyene çare olacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının bu ilk yerel seçiminde çok önemli bir sınavımız, çok önemli bir misyonumuz var. 2019'da başlayan yerel yönetim devrimini İstanbul'da ve Türkiye'de daha ileri taşıyacağız. Hedefimiz büyük. Yerel siyasetin, yerel demokrasinin evrensel standartlarının yeniden belirlenmesinde model olacağız, öncülük üstleneceğiz. 4.5 yılda İstanbul'da iddiayla söylüyorum, bu yolda, çok büyük işler başardık. 31 Mart'tan sonra göreceksiniz İstanbul'un dört bir yanındaki ilçeler de halkçı belediyecilikle tanışacak ve birlikten doğan kuvvetle birçok ilçede çok daha güzel, çok daha değerli işleri hep birlikte yapacağız" dedi.

"BU ŞEHİRDE 16 MİLYON ÖZGÜR, TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI VAR"

İmamoğlu, konuşması sırasında salondan gelen 'Ceketini çıkar' sloganlarına "Herkes ceketini çıkarabilir mi ?" diyerek cevap verdi. İmamoğlu, "Bu şehirde kimsenin inancına, kimsenin siyasi düşüncesine, kimsenin yaşam tarzına bakmadan, ayrımcılık yapmadan adil ve özgür bir kent, bu şehir herkesin şehri, bu şehir 16 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının şehri. Bu şehir Kürtlerin şehri, bu şehir Alevilerin şehri, bu şehir Boşnakların şehri, bu şehir Ermenilerin şehri, bu şehir Süryanilerin şehri, bu şehirde 16 milyon özgür, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var." diye konuştu.

9 İLÇEDE MEVCUT BAŞKANLAR ADAY GÖSTERİLMEDİ

CHP'de Avcılar, Sarıyer, Ataşehir, Adalar, Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Şişli, Esenyurt'ta mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmemesi salonda protestolara neden oldu. Zaman zaman slogan atan partililer pankart da açtı. Pankartlarda, "Seninleyiz Şükrü Başkan", "Sarıyer'in başkanı var" ifadeleri yer aldı. Bazı partililer İmamoğlu'nun konuşması sırasında salondan ayrıldı; protestolar salon dışında da devam etti.

Partili Naide Özbek, "Ben önceden AK Partiliydim. Onun sayesinde fikrim değişti eğitime o kadar destek veriyor ki. 3 dönemdir kat kat artırarak kazanıyor. Kesinlikle ben ilk önce üyeliğimi sonlandırıyorum ve kesinlikle ne İstanbul'u ne CHP'ye oy vermiyorum. İstanbul'da kaybedecek kesinlikle. Çünkü gerçekten kazanan bir insan bizi birleştiren kim biliyor musunuz, Şükrü başkan." dedi. Yalçın Kara ise, "Genel Başkan Özgür Özel, seçilir seçilmez ne dedi ? 'Başarılı belediye başkanları kesinlikle görevine devam edecek' dedi. Bizim başkanımız Şükrü Genç, üç dönem üst üste oylarını artırarak seçilmiş bir belediye başkanı, halkın takdiriyle seçilmiş. 16 aday adayı var hepsinin anketi yapıldı. Oktay Aksu maalesef bu anketlerin hiçbirinde çıkmadı. İmamoğlu, demokrasi kültürümüz diyor ya, bize darbe yaptı." şeklinde konuştu.