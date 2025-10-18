Haberler

CHP'nin İstanbul İl Kongresi Durdurulması İsteniyor

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 19 Ekim 2025'te yapılacak 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti. Yüksek Seçim Kurulu, konuyu yarın saat 14.00'te görüşecek.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını istedi. Olağan kongrenin durdurulması talepli yazı, İstanbul Valiliğine ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yazısında, "CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup belirtilen çalışmaların durdurulması, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.

İlçe seçim YSK'ya sordu

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da konuyu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gündemine taşıyarak, CHP'nin 19 Ekim Pazar günü yapılacak 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılıp yapılamaması konusunda YSK'ya görüş sordu.

YSK 14.00'te toplanacak

Yüksek Seçim Kurulu, konuyla ilgili toplantısını yarın saat 14.00'te yapılacak.

CHP'nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin de durması istenmişti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçen ay da İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na yazı yazarak "çalışmaların durdurulmasını" istemişti. Konu yine YSK gündemine taşınmış ve YSK 24 Eylül'de CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
