CHP'nin hedeflemeli "Kiraları Düşüreceğiz" reklamı sosyal medyanın gündemine oturdu

Son zamanlarda kira fiyatları sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Bazı emlak sitelerinde kiralık konut araması yapan ziyaretçilerin karşısına fahiş fiyatları olan kiralık konutlara atıfta bulunan CHP'nin, "kiraları düşüreceğiz" reklamları görüntülenmeye başladı.