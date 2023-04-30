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CHP'nin hedeflemeli 'Kiraları Düşüreceğiz' reklamı sosyal medyanın gündemine oturdu

CHP'nin hedeflemeli "Kiraları Düşüreceğiz" reklamı sosyal medyanın gündemine oturdu

Güncel Haberler

Son zamanlarda kira fiyatları sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Bazı emlak sitelerinde kiralık konut araması yapan ziyaretçilerin karşısına fahiş fiyatları olan kiralık konutlara atıfta bulunan CHP'nin, "kiraları düşüreceğiz" reklamları görüntülenmeye başladı.

Türkiye seçime gidiyor. Birçok parti reklamlar ile seçmen karşına çıkıyor. CHP'nin reklamları ise bu ara daha sık seçmen karşına çıkmaya başladı.

CHP'nin hedeflemeli 'Kiraları Düşüreceğiz' reklamı sosyal medyanın gündemine oturdu

SATILIK KONUT ARAMALARINDA CHP REKLAMI

Bazı emlak sitelerinde ise satılık konut araması yapılınca Kılıçdaroğlu'nun "Yabancılara konut satışıyla vatandaşlık verilmeyecek" reklamı görüntüleniyor. Reklamı görenler sosyal medyadan paylaşım yaparak yorumda bulunuyor.

CHP'nin hedeflemeli 'Kiraları Düşüreceğiz' reklamı sosyal medyanın gündemine oturdu

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