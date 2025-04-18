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CHP'nin Gazze Yürüyüşü'ne İstanbul Valiliği'nden Uygun Olmadığı Yanıtı

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İstanbul Valiliği, CHP'nin yarın Tünel'den Taksim'e yapacağı Gazze Yürüyüşü'nün güzergahının uygun olmadığını bildirdi. Ancak CHP, etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği'nce CHP'nin yarın Tünel'den Taksim'e gerçekleştireceğini ilan ettiği Gazze Yürüyüşü'nün güzergahının uygun olmadığını sözlü olarak CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na bildirdiği öğrenildi. Buna karşın, CHP'nin yarın etkinliği düzenleyeceği ifade edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin'e destek kapsamında yarın saat 19.00'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

İl Başkanlığı'nın, yarın yapılacak eylemi gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması talebiyle İstanbul Valiliği'ne bildirdiği kaydedildi. Bu bildirimin ardından İstanbul Valiliği'nce CHP'ye eylemin ilgili güzergahta yapılmasının uygun olmadığını sözlü olarak İstanbul İl Başkanlığı'na ilettiği öğrenildi.

Bu bildirime karşın CHP'nin yarın etkinliği düzenleyeceği kaydedildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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