CHP'nin Eğitim Maratonu Tamamlandı... Suat Özçağdaş,: "Sahalara İneceğiz, 21 İlde Eğitim Buluşmaları Gerçekleştireceğiz"

(ANKARA) - CHP'nin eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı Eğitim Maratonu tamamlandı. Maratonun kapanış konuşmasını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Buradan sonra ilk etapta sahalara ineceğiz. Ağustos ayı başından itibaren CHP tarafından yönetilen 21 ilde eğitim buluşmaları gerçekleştireceğiz" dedi.

CHP tarafından eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek üzere Ankara Çankaya Anıtpark'ta halka açık olarak gerçekleştirilecek 24 saatlik Eğitim Maratonu, sona erdi. Maratonun kapanış konuşmasını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, ağustos ayı itibarıyla CHP tarafından yönetilen 21 ilde eğitim buluşmaları yapacaklarını bildirdi.

Özçağdaş, şunları söyledi:

"Eğitim sistemimizin yaşadığı sorunlarını kısa basın toplantılarıyla anlatmak mümkün değil. Bu 24 saatlik maraton bugün itibariyle burada bitiyor. Buradan sonra ilk etapta sahalara ineceğiz. Ağustos ayı başından itibaren CHP tarafından yönetilen 21 ilde eğitim buluşmaları gerçekleştireceğiz. Bu eğitim buluşmalarında, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, sendikalılarımız, akademisyenlerimiz ile bir araya geleceğiz. Valilerimizi, il milli eğitim müdürlerimizi ve rektörlerimizi ziyeret edeceğiz. Sivil toplum temsilcileri, idari görevliler, akademisyenlerle bir araya gelerek çalışma toplantıları yapacağız. Dolayısıyla çalışmaya, eğitimi konuşmaya, tartışmaya, doğru yönleri bulmaya çalışmaya devam edeceğiz. Burada 24 saat boyunca konuştuğumuz bütün bu konular bize her şeyden önce şunu gösterdi, 22 yıldır devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının eğitimin hemen hemen her alanında ülkeyi çok daha kötüye götürdüğünü görmüş olduk."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Özçağdaş, CHP'nin eğitim alanındaki taleplerini sıraladı. Özçağdaş'ın açıklaması şöyle:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı verilen program önerisini geri çekin. Türkiye'nin saygın akademisyenlerinden yeni bir kurul oluşturun. İhtiyaç analizleriyle her türlü desteği verelim ve ne değiştirilmesi gerekiyorsa değiştirelim. Okul öncesi eğitim, en az bir yıl zorunlu ve tamamen ücretsiz olmalıdır. Lütfen bunu kanunlaştırın. Erken çocukluk eğitimi verilen tüm kurumları bakanlık denetimine alın. Ortaokul kademesi için açıköğretimi iptal edin. Hayalet öğrenciliği bitirin. Taşımalı eğitim uygulamasına son verin. Her gün 1.2 milyon çocuğun oradan oraya tarumar olmasına engel olun. Yatılı okulların şartlarını iyileştirin. Okula erişme olmayan çocukları bu okullara yönlendirin. Köy okullarını açın. Hatta bu küçük çocukların annelerine, babalarına tarımsal üretimi arttırmak için destek verin. Köyler boşalmasın, köyler güçlensin. Çocuğunu okula göndermeyen veliler için caydırıcı cezalar koyun. Meclis'te bir günde çıkarabiliriz beraber isterseniz. Her okulda okul büyüklüğüne göre bir veya birden fazla kadrolu temizlik görevlisi verin. Her okulda en az bir kadrolu güvenlik görevlisi tesis edin. Okulların kapısında mafyalar, uyuşturucu satıcıları, zorbalık yapan insanlar cirit atıyor. Siz buralara bir güvenlik görevlisi koyamadığınız için bizim okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz şiddete maruz kalıyor, hayatlarını kaybediyor. Her okula en az bir sağlık personeli atayın. Binlerce öğrencinin, binlerce küçük çocuğun olduğu okullarda acil müdahale için hemen sağlık hizmetinin verilebilmesi için, ilk yardım için sağlık hizmetine ihtiyacımız var. Lütfen temiz suya erişim sağlayın. Çocukların bir bardak temiz su içmesini sağlayın. En azından bunu becerin Sayın Bakan.

"Mülakatla değil, liyakatle yapın"

Tüm kademelerde her öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek verin. Çocuklarımızın yarısının aç olduğunu unutmayın. Çocuklara Anayasa'da karşılığı olduğu şeklinde beslenme hakkıyla, sağlık hakkıyla bir öğün yemek verin. Tüm kademelerde velilerden alınan bağışlara son verin. Bakalım okullar sizin de söylediğiniz gibi işleyebiliyor mu? Görelim hep beraber. Ortaöğretim kademesinde MESEM projesinin bu haliyle uygulanmasına son verin. Mesleki ve teknik eğitimi öğretmen yetiştiren fakülteleri yeniden açın. Mesleki ve teknik okuldaki laboratuvar ve atölyeleri hızlı bir biçimde çağın gerekleriyle yeniden yapılandırılır. Gerçek öğretmen ihtiyacı kadar öğretmen ataması yapıan ama bunu Anayasa'daki gibi yapın. Mülakatla değil, liyakatle yapın. Eğitim fakültelerinin kontenjanlarını ihtiyaca göre revize edin. Öğretmen yetiştirme programı olan alanlarda formasyon uygulamasından vazgeçin. Bu gençlerimize hayal satmayın. Onların gelecekleriyle oynamayın. Psikolojik danışmanlık rehberlik öğretmenlerine, devlette devamlılığın esas olduğu üzerinden verilen norm kadro düzenleme sözünü tutun. Bu sizin iktidarınızın sözüdür. Yine 2022 KPSS sonuçları ile ek atama sözü verdiğiniz öğretmenlere sözünüzü tutun. Atama bekleyen engelli öğretmenleri oyalamayın. Atamalarını yapın.

"Öğretmenlerin ekonomik ve özlük haklarını düzenleyin"

Ücretli öğretmenlik adı altında yaptığınız emek sorununu, kölelik düzeninde çalıştırdığınız öğretmenlerin koşullarını değiştirin. Ücretli öğretmenliğe son verin. Ücretli öğretmenlik diye bir şey söz konusu bile olamaz. Asgari ücretin altında 10 ay boyunca hiçbir devlet böyle bir kaçak işçi çalıştıramaz. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımına son verin. Böylelikle sözleşmeli öğretmen olup eş durumundan tayin alamayan ve ailelerinden ayrı kalan öğretmenlerin sorunlarını da çözün. Taban maaşı uygulamasının kaldırılması kararını derhal özel okul öğretmenleri için yeniden getirin. Özel okul öğretmenlerini asgari ücrete 10 ay çalışmaya mahkum etmeyin. Öğretmenlerin 6 ayrı basamakla basamaklandırmasına müsaade etmeyin. Öğretmenleri unvanla değil, maaşla güçlendirin. Onları yoksulluk sınırı altında maaşlara hapsetmeyin. Öğretmenlerin ekonomik ve özlük haklarını düzenleyin. Eğitim yöneticilerinin liyakat esasına göre atanmasını sağlayın."