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CHP'nin Can Atalay için Meclis'in olağanüstü toplanma çağrısı reddedildi

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un CHP'nin Can Atalay için Meclis'in olağanüstü toplanma çağrısını reddettiğini açıkladı. Başarır, 'Olmaz Sayın Başkan. Meclis'in itibarına da milletvekili haklarına da ülkemizin, Meclisimizin tarihine de bu bir hakarettir. Olmaz' dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un CHP'nin Can Atalay için Meclis'in olağanüstü toplanma çağrısını reddettiğini açıkladı. Başarır, "Olmaz Sayın Başkan. Meclis'in itibarına da milletvekili haklarına da ülkemizin, Meclisimizin tarihine de bu bir hakarettir. Olmaz" dedi.

CHP, 3 Eylül tarihinde Can Atalay'ın durumunu görüşmek üzere TBMM'nin olağanüstü toplanması için başvuru yapmıştı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, başvurunun reddedildiğini açıkladı. Başarır, şunları söyledi:

"Üzülerek söylüyorum ki Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın hukuki durumu, haklarının teslimiyle ilgili Meclis'in olağanüstü toplantı çağrımızı reddetti. İçüzük 7, çok net. Meclis'in teamülleri çok net. Buna rağmen keyfi bir şekilde, bu hakkın milletvekillerinden, partilerden alınması Anayasa'ya, İçtüzüğe, akla, vicdana, hukuka aykırı bir durumdur. Düşünün, Meclis'te olması gereken bir milletvekili cezaevinde. Bununla ilgili hiçbir şey yapmayan Meclis, bununla ilgili toplantı görüşme talebini de reddediyor. Türkiye'deki tüm sorunların çözüm yeri Meclis'tir. Bunun bir sorun olduğunu, haksızlık olduğunu kabul ediyordunuz. Ama şimdi toplantı talebini bile reddediyorsunuz. Olmaz Sayın Başkan. Meclis'in itibarına da milletvekili haklarına da ülkemizin, Meclisimizin tarihine de bu bir hakarettir. Olmaz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ali Mahir Başarır Numan Kurtulmuş Milletvekili Politika Güncel

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