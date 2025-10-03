CHP'nin Bolu Mitingi: Adalet ve Erken Seçim Talebi

(BOLU) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Baskının, despotizmin inanılmaz bir şekilde 85 milyon üzerinde olduğu bir dönemdeyiz. Bu mitingler devam edecek. Biliyoruz ki rahatsızlar. Biliyoruz ki bizim yükselişimizden, halkla beraber olmamızdan mutsuzlar. Ama ne yaparsa yapsınlar gidecekler. Çünkü halk bizim arkamızda. Onlar karanlık odalardaki sipariş kararlarla Türkiye'de siyaseti dizayn etmeye çalışabilirler" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle Türkiye'nin har hafta başka bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi Bolu'da düzenleniyor.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Dün Ayşe Barım'a yapılanları herkes gördü, 8 aydır tutukluydu. Bir mahkemeye itiraz edildi. 3 günde okuyacağı dosya hakkında 3 dakikada karar verdi, tekrar tutuklandı. Bugün Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verildi" dedi. Başarır, şöyle devam etti:

"Üzülerek söylüyorum ki hukuk, Türkiye'de adalet ayaklar altına alınmış durumda. Böyle bir günde Bolu'dayız. Bizler direnmeye devam edeceğiz. Maalesef ki söylediğimiz cümlelerden dolayı, hiçbir suç, hakaret içermeyen cümlelerden dolayı televizyon kanalları işte bugün Sözcü, benim söylediğim üç cümle yüzünden ceza aldı. Çok zor bir dönemdeyiz.

Baskının, despotizmin inanılmaz bir şekilde 85 milyon üzerinde olduğu bir dönemdeyiz. Bu mitingler devam edecek. Biliyoruz ki rahatsızlar. Biliyoruz ki bizim yükselişimizden, halkla beraber olmamızdan mutsuzlar. Ama ne yaparsa yapsınlar gidecekler çünkü halk bizim arkamızda. Onlar karanlık odalardaki sipariş kararlarla Türkiye'de siyaseti dizayn etmeye çalışabilirler. Dediğim gibi biz halka, hakka, adalete güveniyoruz. Şunu söyleyeyim, zor bir döneme girdik. Parlamentoda da çok zorlu bir mücadele vereceğiz. Bugün cumartesi, pazar milletvekillerimizle bir değerlendirme yapacağız. Planlarımızı, yol haritamızı konuşacağız. Meclis'te bizleri, ülkeyi zor günler bekliyor. Faydalı bir toplantı, kamp olacak."