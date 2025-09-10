CHP'nin Bahçelievler Binasındaki 'İstanbul İl Başkanlığı' Tabelası Yenilendi

CHP'NİN BAHÇELİEVLER BİNASINDAKİ 'İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI' YAZISI YENİLENDİ

Gülseren KARAPINAR - Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin, İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığını duyurmasının ardından, binaya ' CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı bez afiş asıldı. Ardından da asılan bez afiş tabelanın üzerini kaplayacak şekilde yenilendi.

CHP Genel Merkezi tarafından, İstanbul İl Başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendiği ve il başkanlığının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığı duyuruldu. Alınan karar üzerine dün akşam saatlerinde Bahçelievler'deki binaya 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı bez afiş asıldı.

YAZI YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Diğer yandan CHP 'nin Bahçelievler'deki yeni il başkanlığı binası sabah saatlerinde görüntülendi. Dün akşam saatlerinde tabelanın üzerine bez afiş asılmıştı. Binadaki bez afiş değiştirilerek tabelanın tamamını kaplayacak çekilde 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazısının bulunduğu görüldü.