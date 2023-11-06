CHP'nin 60 Kişilik Yeni Parti Meclisi Kesinleşti. Genel Başkan Özel'in Önerdiği 52 İsim Pm Üyesi Oldu

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CHP'nin 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) kesinleşti. PM üyelerinin 52'si CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anahtar listesinden yer alan isimlerden oluştu. Listelerde yer almayan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise delegelerden 461 oy alarak PM'ye girdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda birinci gün yapılan genel başkanlık seçiminin ardından dün de PM ve YDK üyelikleri için seçim yapıldı. Çarşaf liste yöntemiyle yapılan seçimlerde 60 kişilik PM için 387 kişi aday oldu. 15 kişilik YDK üyeliği için de 103 kişi adaylık için başvurdu. Genel Başkan Özgür Özel, PM ve YDK üyelikleri için anahtar liste hazırladı.

YENİ PM ÜYELERİ

Bilim, Kültür Sanat Platformu (BKSP) üyelerinin yanı sıra CHP Kurultay Yönetmeliği'ne göre en az 273 oy ve üzeri alıp da kadın ve gençlik kotalarının da uygulanması ile oluşan yeni CHP PM üyelerinin isimleri ve aldıkları oylar şöyle:

"Yankı Bağcıoğlu (BKSP) (851), Yalçın Karatepe (BKSP) (829), Volkan Demir (BKSP) (800), Baran Bozoğlu (BKSP) (796), İlhan Uzgel (BKSP) (784), Gülşah Deniz Atalar (BKSP) (772) (Kadın), Gökçe Gökçen (BKSP) (719) (Kadın), Armağan Erdoğan (BKSP) (659) (Kadın), Gökan Zeybek (648), Özgür Karabat (643), Bedirhan Berk Doğru (633), Ozan Işık (606), Deniz Yücel (596), Gamze Taşcıer (589), Murat Bakan (582), Suat Özçağdaş (576), Cem Aydın (574), Baki Aydöner (555), Ensar Aytekin (554), M.Gül Çiftci Binici (542), Selin Sayek Böke (541), Canan Taşer (528), Pınar Uzun Okakın (521), Mahir Yüksel (518), Erhan Adem (516), Burhanettin Bulut (501), Ecevit Keleş (501), Ali Abbas Ertürk (499), Hikmet Erbilgin (492), Ali Haydar Fırat (489), Bülent Nuri Çavuşoğlu (484), Hüseyin Yaşar (467), Berker Esen (466), Ulaş Karasu (463), Müslim Sarı(462), Deniz Yavuzyılmaz (461), Zeliha Aksaz Şahbaz (459), Özgür Ceylan (455), Hikmet Yalım Halıcı (492), Erbil Aydınlık (444), Sevgi Kılıç (440), Orhan Sarıbal (434), Yalçın Görgöz (434), Turgay Özcan (422), Melisa Uğraş (421), Mehmet Tüm (416), Ali Haydar Hakverdi (415), Mehmet Necati Yağcı (408), Sinem Kırçiçek (407), Semra Dinçer (388), Hüseyin Can Güner (383), Ahmet Hakan Uyanık (376), Şengül Yeşildal (360), Emin Umut Dikili (358), Nazan Güneysu (320), Koza Yardımcı (318), Aylin Nazlıaka (305), Saniye Barut (296), Mehmet Alkın Denizaslanı (296), Uğurcan İrak(279)."

ÖZEL'İN LİSTESİNDEKİ 52 İSİM PM ÜYESİ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BKSP için 12 isim önerdi buradan 8 isim seçildi. Özel'in anahtar listesinde yer alan 11 milletvekili ile bunun dışındaki 33 isim de PM üyesi oldu. Böylece Özgür Özel'in önerdiği listelerden 52 isim PM'ye girmiş oldu.

Özel'in PM listesinde yer alan 17 milletvekilinin aldıkları oylar ve sıralamaları şöyle:

"Gökan Zeybek 648 oy ile 1. sırada yer aldı. Özgür Karabat 643 oy ile 2. sırada, Deniz Yücel 596 oy ile 5. sırada, Gamze Taşcıer 589 oy ile 6. sırada, Murat Bakan 582 oy ile 7. sırada, Suat Özçağdaş 576 oy ile 8. sırada, Ensar Aytekin 554 oy ile 11. sırada, Burhanettin Bulut 501 oy ile 18. sırada, Ulaş Karasu 463 oy ile 26. sırada, Özgür Ceylan 455 oy ile 30. sırada, Hikmet Yalım Halıcı 447 oy ile 31. sırada, Mustafa Sezgin Tanrıkulu 406 oy ile 42. sırada, İsmail Atakan Ünver 389 oy ile 43. sırada, Eylem Ertuğ Ertuğrul 356 oy ile 54. sırada, Murat Çan 342 oy ile 58. sırada, Ediz Ün 258 oy ile 75. sırada, Cumhur Uzun 255 oy ile 76. Sırada."

Milletvekili olmayıp Özel'in PM için anahtar listesinde yer alan isimlerden 33 kişi de PM'de kendine yer buldu. Özel'in anahtar listesinde yer alan isimlerin aldıkları oylar ve sıralamaları şöyle:

"Bedirhan Berk Doğru 633 oy ile 3. sırada, Ozan Işık 606 oy ile 4. sırada, Cem Aydın 574 oy ile 9. sırada, Baki Aydöner 555 oy ile 10. sırada, M.Gül Çiftci Binici 542 oy ile 12. sırada, Selin Sayek Böke 541 oy ile 13. sırada, Canan Taşer 528 oy ile 14. sırada, Pınar Uzun Okakın 521 oy ile 15. sırada, Mahir Yüksel 518 oy ile 16. sırada, Erhan Adem 516 oy ile 17. sırada, Ecevit Keleş 501 oy ile 19. sırada, Ali Abbas Ertürk 499 oy ile 20. sırada, Hikmet Erbilgin 492 oy ile 21. sırada, Ali Haydar Fırat 489 oy ile 22. sırada, Bülent Nuri Çavuşoğlu 484 oy ile 23. sırada, Hüseyin Yaşar 467 oy ile 24. sırada, Berker Esen 466 oy ile 25. sırada, Zeliha Aksaz Şahbaz 459 oy ile 29. sırada, Erbil Aydınlık 444 oy ile 32. sırada, Sevgi Kılıç 440 oy ile 33. sırada, Yalçın Görgöz 434 oy ile 34. sırada, Turgay Özcan 422 oy ile 36. sırada, Melisa Uğraş 421 oy ile 37. sırada, Mehmet Necati Yağcı 408 oy ile 40. sırada, Sinem Kırçiçek 407 oy ile 41. sırada, Hüseyin Can Güner 383 oy ile 46. sırada, Ahmet Hakan Uyanık 376 oy ile 47. sırada, Bora Terzi 374 oy ile 48. sırada, Ertan Akbaba 371 oy ile 49. sırada, Dursun Bulut 363 oy ile 50. sırada, Şengül Yeşildal 360 oy ile 52. sırada, Emin Umut Dikili 358 oy ile 53. sırada, Sinan Adıyaman 355 oy ile 55. sırada, Erdal Aksünger 354 oy ile 57. sırada, Nazan Güneysu 320 oy ile 61. sırada, Mehmet Alkım Denizaslanı 296 oy ile 68. sırada, Uğurcan İrak 279 oy ile 70. sırada, Gizem Coşkun 252 oy ile 79. sırada, Tahsin Tarhan 242 oy ile 82. sırada, Erkan Aydın 242 oy ile 84. sırada, Murat Sönmez 233 oy ile 86. sırada, Fatma Köse 227 oy ile 88. sırada, Altınay Görmüş 214 oy ile 94. sırada, Mustafa Murat Kubilay 204 oy ile 99. sırada, Cenk Erdöl 200 oy ile 102. sırada, Ahmet Kaya 198 oy ile 103. sırada, Burcu Düzen 176 oy ile 110. sırada, Hacer Taş Gültepe 174 oy ile 112. sırada, Vahap Tuncer 171 oy ile 113. sırada, Şadi Özdemir 164 oy ile 117. sırada, Haşim Öztürk 152 oy ile 126. sırada, Şaziye Öztürk 140 oy ile 133. sırada, Mehmet Burak Cop 127 oy ile 135. sırada, Aysu Bahar Gürlek 88 oy ile 167. Sıra."

ÖZEL'İN LİSTESİNDE YER ALAN 10 İSİM ÖNCEKİ DÖNEM PM'DE DE YER ALDI

Önceki dönem PM üyesi olan şu isimler Özgür Özel'in listesinden yeniden seçildiler:

"Gökan Zeybek, Gamze Taşcıer, Ahmet Hakan Uyanık, Gökçe Gökçen, Pınar Uzun Okakın, Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Ulaş Karasu, Erbil Aydınlık."

Listelerde yer almayan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise delegelerden 461 oy alarak PM'ye girdi

PM YEDEK ÜYELERİ

PM yedek üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

"Sezgin Tanrıkulu, İsmail Atakan Ünver, Nevaf Bilek, Bora Terzi, Ertan Akbaba, Dursun Bulut, Oğuz Kaan Salıcı, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Sinan Adıyaman, Mustafa Adıgüzel, Erdal Aksünger, Murat Çan, Veli Özdemir, Necdet Saraç, Barış Bektaş, Devrim Barış Çelik, Atila Şahin"