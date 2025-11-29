CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı... Yankı Bağcıoğlu: "chp, Savunma Sanayisinin Tamamen Arkasındadır, Daha da İleri Götürecektir"

(ANKARA) - CHP'nin Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi savunma sanayisinin tamamen arkasındadır. Savunma sanayisini daha da ileri götürecektir. Savunma sanayi bizim için aynen Türk Silahlı Kuvvetleri gibi siyaset dışı bir kurumdur. Türk milletinin ortak eseridir. Dolayısıyla bizim hedefimiz etkin, adil, denetlenebilir bir proje yönetimi ve kayırmacılıktan uzak personel yönetimiyle savunma sanayinin daha da ileri götürülmesidir. Akamete uğramak değil, daha da ileri gidecek bir hedefimiz var şu anda" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP'nin Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, ANKA Haber Ajansı'na, kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bağcıoğlu, şunları söyledi:

"Bu kurultay ana muhalefet partisi olarak yaptığımız son kurultay. Bundan sonra seçim süreci ve iktidara geleceğiz. Ondan sonra iktidarken kurultaylara devam edeceğiz. Bugün Genel Başkanımızın konuşmasını dinlemişsinizdir. Bu açıkça bir seçim manifestosu. Nasıl ilerleyeceğimizi ortaya koydu. Örgütlerimiz kurultay salonunu doldurdular. Tıklım tıklım şu anda ama büyük bir disiplin düzen içerisinde ilerliyor kurultay. Dün parti programı onaylandı. Tüzükteki değişiklikler onaylandı, hemen hemen oy birliğiyle. Bugün biraz sonra konuşmalardan sonra Genel

Başkanımız için bir seçim yapılacak. Arkasından Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yarın yapılacak. Dolayısıyla hem Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, hem Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in açıklamaları dün açıklanan parti programını tamamlayan, detaylandıran şekilde adeta bir yol haritası. Bu yol haritasını da pazartesiden itibaren yönetimde yer alanlar olarak devam edilecek ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidara taşınacak."

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman siyaset dışı tutulmasını istiyoruz"

CHP'nin milli güvenlik politikalarına ilişkin soruya yanıt veren Bağcıoğlu, şöyle konuştu:

"Milli güvenlik hep belirtildiği gibi gerçekten bölgemizdeki çatışmalar, gelişmeler çerçevesinde oldukça önem kazanmış. Zaten önemi hep devam

eden bir konu. Bakın örneğin dün iki tankere İstanbul Boğazı kuzeyinde drone saldırısı yapıldı. Tankerler, Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde hasar aldılar. Aynı gün İsrail, Suriye'nin güneyinde kasabalara girdi, 13 sivil öldürüldü. Dolayısıyla ateşten bir gömlek, bölgemiz. Her an bir çatışma, kriz olabilir. Bizim mottomuz şu: Barışta caydıran, savaşta kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin idame edilmesi, hatta daha da geliştirilmesi. Bunun için parti programımızda değişik hususları ihtiva ettik. 15 Temmuz'un yapısal değişikliklerinin, olumsuz değişikliklerinin düzeltilmesi. Önce parti programı onaylandı. Şimdi milli güvenlik politika belgemiz var. Bu parti programında onaylanan maddelerin nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bir çalışma. Parti programında milli güvenlik bölümü 4 sayfa olabilir ama milli güvenlik politika belgemiz 130 sayfa. Arkasından da hükümet programı ortaya çıkacak. Burada özetle şunu söyleyebiliriz: İlk esas hedefimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri üzerindeki siyasi etkilerin kaldırılması. Siyasetten arınmış, siyasi etkilerden arınmış bir Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu bugünkü iktidar, yarınki iktidar olayı değil. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman siyaset dışı tutulmasını istiyoruz. Barışta caydıran, savaşta kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin idamesi, geliştirilmesi, daha sonra bu 15 Temmuz yapısal reformlarının düzeltilmesi, askeri yargı sistemi, askeri eğitim sistemi; bunların yeni baştan ele alınıp tekrar revize edilmesi gerekiyor.

"3 veya 5 tane asker hastanesini açıp askeri sağlık sistemi geri getirilmez"

Ama bu reformlarda şunu özellikle vurgulamak istiyorum Bire bir 15 Temmuz'dan öncesi alınıp uygulanmayacak. Çağın gereksinimleri, harekat ihtiyaçları, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin ihtiyaçları, gelişen dünya, teknolojik gelişmeler dikkate alınıp revize edilip o şekilde uygulanacak. Askeri yargı sistemi keza. Ama en önemlilerinden biri askeri sağlık sistemi. Bir yılı aşkın süredir bu oyalanıyor. 'Askeri sağlık sistemini getireceğiz' ama hala somut bir ilerleme yok. Biz hep şunu belirtiyoruz: 3 veya 5 tane asker hastanesini açıp askeri sağlık sistemi geri getirilmez. Askeri sağlık sistemi kademeli yürüyen bir sistem. Bütün kademeleriyle tekrar geri gelmeli. Bunun dışında askeri eğitim sistemi, personel temin sistemi, askerlik sistemi, askerlik sistemini de toplumun hassasiyetleri, tehdit durumu, Silahlı kuvvetlerin ihtiyaçları kapsamında revize edeceğiz.

"18 aydır bekletiliyor"

Şehit aileleri ve gazilerimizin özlük ve sosyal hakları yıllardır ihmal ediliyor. Asgari ücretin yarısı kadar maaş alan şehit ailesi var. Er gazilerin maaş durumları düzeltilmedi. Hatırlarsınız 14-15 ay önce bir çalıştay yaptık İstanbul'da. 18 kanun teklifi belirlendi. Vekillerimiz bunları komisyona sundu. Ama hala 18 aydır bekletiliyor bunlar. Bunların üzerine düşeceğiz.

"CHP Savunma sanayisini daha da ileri götürecektir"

Savunma sanayii. Bence en önemli konu bu. Çünkü sürekli suistimal ediliyor. Sürekli algı yöntemi, dezenformasyon yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi savunma sanayisinin tamamen arkasındadır. Savunma sanayisini daha da ileri götürecektir. Savunma sanayi bizim için aynen Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu gibi siyaset dışı bir kurumdur. Türk milletinin ortak eseridir. Dolayısıyla bizim hedefimiz etkin, adil, denetlenebilir bir proje yönetimi ve kayırmacılıktan uzak personel yönetimiyle savunma sanayinin daha da ileri götürülmesidir. Akamete uğramak değil, daha da ileri gidecek bir hedefimiz var şu anda.

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emekli personelinin tamamı yoksulluk sınırının altında maaş alıyor"

Bir son konu da personelin özlük hakları. Bakın çok modern sistemlere sahibiz. Uçaklarımız, gemilerimiz, tanklarımız envantere giriyor. Ama bu milli sistemlere hayat verecek, can verecek olan Türk Sağlık Kuvvetleri personelidir. Burada şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emekli personelinin tamamı yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Astsubaylar açlık sınırının altında maaş alıyor. Binbaşıların, uzman erbaşların bir kısmı emekli olanların yine açlık sınırının altında maaş alıyorlar. Dolayısıyla bunların düzeltilmesi lazım. Sadece emekliler mi? Hayır. Görevdeki personel de ciddi sıkıntılar çekiyor. Dolayısıyla moral motivasyonunu, aidiyet duygusunu arttıracak tedbirleri de alacağız."