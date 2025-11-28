CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı… Yankı Bağcıoğlu: Öncelikli Hedefimiz TSK'nın Her Türlü Siyasi Etkiden Uzak Tutulmasıdır

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısını ve işleyişini olumsuz etkileyen düzenlemelere ilişkin, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK'ya yönelik yapılan düzenlemelerin TSK'nın harekat kabiliyetine, işleyişine ne kadar büyük zarar verdiği her geçen gün bir kere daha anlaşılmaktadır. Bu çerçevede birinci ve öncelikli hedefimiz TSK'nın her türlü siyasi etkiden uzak tutulmasıdır, siyasi etkilerden arındırılmasıdır" dedi.

CHP'nin üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, delegelere CHP'nin yeni parti programının milli savunma alanına ilişkin bilgi verdi. Bağcıoğlu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK'ya yönelik yapılan düzenlemelerin TSK'nın harekat kabiliyetine, işleyişine ne kadar büyük zarar verdiği her geçen gün bir kere daha anlaşılmaktadır. Bu çerçevede birinci ve öncelikli hedefimiz TSK'nın her türlü siyasi etkiden uzak tutulmasıdır, siyasi etkilerden arındırılmasıdır. Ayrıca somut olarak sadelik ve komuta birliği prensipleri çerçevesinde kuvvet komutanlıklarının Genelkurmay Başkanlığı ile beraber Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olması uygulamasını kaldırarak, kuvvet komutanlıklarının Genelkurmay Başkanlığı'na, Genelkurmay Başkanlığı'nın da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasını sağlayacağız.

"Askeri liseler ve hazırlama okullarının tekrar açılmasını sağlayacağız"

Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı ile TSK'nın iş birliği ve uyumunu artıracağız. Askeri eğitim sistemini yeniden yapılandıracağız. Tüm askeri okul ve akademilerin kuvvet komutanlıklarına bağlı olmasını, kopan bağların tekrar tesis edilmesini sağlayacak, askeri liseler ve hazırlama okullarının tekrar açılmasını sağlayacağız. Cumhuriyetin temel değerlerine bağlılık ve Anayasa'ya sadakat, personel temin ve yetiştirme süreçlerinin temel ilkeleri olacaktır. Atama, terfi ve emeklilik kararlarının objektif, askeri ihtiyaçları ön plana alan ve liyakata esaslı kriterlere göre yapılması çerçevesinde Yüksek Askeri Şura mevzuatının ve ilgili kanunlarda ihtiyaç duyulan değişikliklerin ivedilikle yapılması sağlanacaktır.

"Afetlerde toplumun en güvendiği kurum olan TSK'nın etkinliği artırılacaktır"

Askeri sağlık sistemi günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak tüm bileşenleriyle, kademeleriyle yeniden tesis edilecektir. Askeri yargı sistemi, geçmişten alınan derslerle, zaafiyetleri giderilerek yeniden yapılandırılacaktır. Afetlerde toplumun en güvendiği kurum olan TSK'nın etkinliği artırılacaktır. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda gerekli değişiklikler bu kapsamda yapılacaktır. Türk milletine emanet şehit aileleri ve gazilerimizin yıllardır gözardı edilen özlük ve sağlık sorunlarına yönelik sorunlar hızla çözülecektir. Milli Savunma Bakanlığı, bu süreçlerin koordinasyonunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan devralacaktır.

Milli savunma sanayimizde hedefimiz daima ileridir. Milli savunma sanayi siyaset dışıdır ve Türk milletinin ortak eseridir. 2030 Politika Belge'miz ile etkin, adil, şeffaf ve denetlenebilir proje üretimi ve kayırmacılıktan uzak personel yönetimi hayata geçirilecektir. Savaş uçağı, tank gibi ana muharip platformlarda yıllardır yaşamadığımız zaafiyetlerin son dönemde yaşandığı dikkate alındığında bunları da düzeltici tedbirleri ivedilikle alacağız. Dolayısıyla caydırıcı, saygın ve verildiği görveleri etkinlikle yerine getirebilen bir Türk Silahlı Kuvvetleri hedefimiz olacak."