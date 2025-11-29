CHP'nin 39. Olağan Kurultayı Uluslararası İlgiyle Takip Edildi

(ANKARA) - CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla düzenlediği 39'uncu Olağan Kurultayı, çok sayıda yerli ve yabancı siyasi partiler, STK'lar ve büyükelçilikler tarafından takip edildi. Kurultayı AK Parti'den Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, DEM Parti'den ise Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ izledi.

CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla düzenlediği 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçimi gündemli ikinci gün başladı. Kurultay'a AK Parti'den Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Ankara Milletvekili Murat Alparslan, DEM Parti'den ise Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, PM üyesi Zeyno Bayramoğlu ve Ankara İl Eş Başkanı Fatin Kanat katıldı.

Kurultayı Adalet Birlik Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, İYİ Parti, Liberal Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, SOL Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi'nden temsilciler de takip etti.

Birçok yabancı siyasi parti ve büyükelçilikler Kurultay'ı takip etti

KKTC'den Halkın Partisi (HP), Tam Parti, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Bulgaristan Sosyal Demokrat Partisi (PBS), Yunanistan'dan SYRIZA ile Avrupa'daki sol ve sosyal demokrat partilerin çatı partileri adına temsilciler Kurultayı takip etti.

Öte yandan Afganistan, Avusturya, Bangledeş, Belçika, Çin, Avrupa Delegasyonu, Fransa, Almanya, Yunanistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Kosova, Kırgızistan, Hollanda, Norveç, Pakistan, Filistin, Romanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçiliği adına da Kurultay'ı takip eden yetkililer yer aldı. Ayrıca çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve öğretim üyesi de Kurultayı takip etti.