CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda İkinci Gün Çalışmaları Başladı

(ANKARA) - CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla düzenlediği 39. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün çalışmaları başladı.

CHP'nin Ankara Arena'da gerçekleştirdiği 39. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün çalışmalarına başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Didem Özel ile birlikte saat 10.20 sıralarında salona gelerek, oluşturulan platform üzerinden seyircileri ve delegeleri selamladı.

Özel ve eşinin salonda yerini almasının ardından, Almanya Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil'in videolu mesajı ile CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka yardımıyla hazırlanmış mesajları izletildi.

Özel, eşi Didem Özel ile yan yana otururken, Didem Özel'in yanında İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Özgür Özel'in öbür yanında ise eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın oturdu. CHP'nin önceki cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce ve eski Genel Sekreter Önder Sav da protokolde yer aldı.