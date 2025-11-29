Haberler

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Hesap Raporu Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, partinin 39. Olağan Kurultayı'nda hesap raporunu sunarak, şeffaflık ve hesap verme gerekliliğine vurgu yaptı. Karabat, partinin ekonomi ve finansal durumu hakkında bilgi verdi.

(ANKARA) - CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 39'uncu Olağan Kurultayı'nda "Hesap Raporu"nu açıklayan CHP Genel Bakan Yardımcısı Özgür Karabat, "Yeri geldiğinde bütçemiz daraldığında asla hiç vazgeçmedik, bir kurulu hesaplaken ve bir kuruşu alırken her zaman sizi düşündük ama eylemden,icraatten asla vazgeçmedik. ve şunu biliyoruz ki hesap vermeden elbette siyaset olmaz. Hesap verirseniz güven artar, şeffaflık artar. Hesap verilmeden geleceğe yürünmez" dedi.

CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla düzenlediği 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçimi gündemli ikinci gün devam ediyor. CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Hesap Raporu"nu açıkladı.

Karabat, şunları söyledi:

"Bugün karşınıza rakamların çok ötesinde bir birikimle çıktık. Rakamların ardında biriken alın teriyle, yorgun omuzlarda yürekten gelen dayanışmayla karşınızdayım. Elbette hesap raporunu sizlere sunacağım ama şunu söylemek isterim ki tahsilattan, tahakkuktan öte değerler var, o da örgütümüzün bu partiye kattığı değer. Onu bu tabloya sığdıramadım. Tam 72 miting yaptık" ifadesini kullanan Karabat, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, bu mitinglerde partinin tek bir kuruşunu hesaplayarak, otobüsün üstünde bazen rüzgara, bazen yağmura karşı soğukta, ayazda miting yapıp bu partinin bir kuruşunu bile korudu. İyi ki var Özgür Özel" dedi.

"Sizlere hesap vermeyi, sadece bir zorunluluk değil namus borcu ve ahlaki bir tavır olarak görüyoruz"

Karabat, şöyle devam etti:

"Elbette bu satırları her biri bir gece afiş asan gencin, il kapısını her sabah açan gencin, mitinge gitmek için sabahın üçünde otobüs kuyruğuna giren gönüllünün hesabını taşıyor. ve bizler işte bu anlayışla sizlere hesap vermeyi, sadece bir zorunluluk değil namus borcu ve ahlaki bir tavır olarak görüyoruz.

Yeri geldiğinde bütçemiz daraldığında asla hiç vazgeçmedik, bir kuruşu hesaplaken ve bir kuruşu alırken her zaman sizi düşündük ama eylemden, icraatten asla vazgeçmedik. ve şunu biliyoruz ki hesap vermeden elbette siyaset olmaz. Hesap verirseniz güven artar, şeffaflık artar. Hesap verilmeden geleceğe yürünmez.

Üye aidatımızın altı kat arttığı bir hesap raporunu sizlere sunmuş olacağım. Bunun en temel sebebi üyemizin bir milyon 200 binden iki milyona çıkmış olması. Ekonomik ve siyasi sebeplerle partimizdeki bağış rakamları 5 kat azaldı. Tüm bunlara rağmen finansal olarak mevduat gelirlerimizin ise yaklaşık 5 kat arttığını göreceksiniz. İşte bu artan mevduat gelirleriyle duran varlık kalemlerimizde 17 araç örgütümüze aldık, 16 örgüt binamızı aldık ve bunlara yaklaşık 83 milyon lira para ödedik. Personelimize en az yüzde 47 oranında ve yüzde 61'e varan zam yaptık. İlk defa kadın personelimize 8 Mart'ı tatil olarak ilan ettik.

Propagandasını yaptığımız emeklilerimize bayramda bir asgari ücret ikramiyeyi biz kendi emekçimize verdik. En önemlisi orta gelir grubu için vergisel açıdan artan vergi dilimlerinden kaynaklı azalan ücretlere karşı ilk defa brütten nete değil, netten brüte ücret sistemi ile personel sözleşmemizi imzalamış olduk. Örgütümüze gönderdiğimiz kalemler, üç aylık dilimler dört kat arttı. Yine toplamda 120 milyon lirayı aşan kira ödemeleri yapıldı ve örgütümüzün her zaman yanında olmaya devam ettik."

Karabat tek tek kalemleri sıralayarak sunumunu sonlandırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular

Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular
Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü

Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Ramazan öncesi iki üründe gümrük vergileri düşürüldü

Ramazan öncesi iki üründe gümrük vergileri düşürüldü
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.