Haberler

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parti genel kurultayında yenilikler ve değişimlerin önemine vurgu yaptı. Üç gün sürecek kurultayda, program ve tüzük oylamaları ile genel başkanlık seçimi yapılacak.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "İktidara hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi için son derece önemli bir kurultay. Yalnızca seçimi değil partiyi de yeniliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi itirazın yanına inşa sürecini de ortaya koyuyor artık" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, üç gün sürecek programıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin nelerle uğraştığını hep beraber biliyoruz. Bunlara rağmen hem kurumsal yapısını hem kadrosunu hem söyleyimini yenileyen ve tuğla üzerine tuğla koyan bir parti kimliğindeyiz.

Bugün cuma günü. Hem program kurultayımızı yapıyoruz. 2008'den bu yana değişmemiş olan programımızı yenileyeceğiz. Ayrıca kısmi de olsa bir tüzük değişikliğimiz var. Yarın da seçimli kurultayımızı yapacağız. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Parti Meclisi yenilenecek, hem MYK'sı yenilenecek, hem de tüzüğe konulan geçici bir madde ile kurumsal bir kimlik kazanan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve onun altında çalışan politika başkanlıkları belirlenecek. Dolayısıyla iktidara hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi için son derece önemli bir kurultay. Yalnızca seçimi değil partiyi de yeniliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi itirazın yanına inşa sürecini de ortaya koyuyor artık."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Kırtasiye raflarında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor: Çöpteki kadın cesedi, seri katil davası...

Kırtasiye rafında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.