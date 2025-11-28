CHP'nin 39. Olağan Kurultayı Başladı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "İktidara hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi için son derece önemli bir kurultay. Yalnızca seçimi değil partiyi de yeniliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi itirazın yanına inşa sürecini de ortaya koyuyor artık" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, üç gün sürecek programıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin nelerle uğraştığını hep beraber biliyoruz. Bunlara rağmen hem kurumsal yapısını hem kadrosunu hem söyleyimini yenileyen ve tuğla üzerine tuğla koyan bir parti kimliğindeyiz.

Bugün cuma günü. Hem program kurultayımızı yapıyoruz. 2008'den bu yana değişmemiş olan programımızı yenileyeceğiz. Ayrıca kısmi de olsa bir tüzük değişikliğimiz var. Yarın da seçimli kurultayımızı yapacağız. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Parti Meclisi yenilenecek, hem MYK'sı yenilenecek, hem de tüzüğe konulan geçici bir madde ile kurumsal bir kimlik kazanan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve onun altında çalışan politika başkanlıkları belirlenecek. Dolayısıyla iktidara hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi için son derece önemli bir kurultay. Yalnızca seçimi değil partiyi de yeniliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi itirazın yanına inşa sürecini de ortaya koyuyor artık."