CHP'nin 39. Olağan Kurultayı Başladı

(ANKARA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bu bizim muhalefetteki son kurultayımız. Bundan sonraki kurultayımız inşallah iktidar kurultayı olacak" dedi.

CHP'nin üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak.

Kurultay başlangıcı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partimizin kurultayları düğündür, bayramdır, heyecandır. Biz burada yarışırız ama içerde de hep birlikte çalışmalarımıza devam ederiz. Düğüne gelir gibi, bayrama gelir gibi bu kurultaydayız. Bu bizim muhalefetteki son kurultayımız. Bundan sonraki kurultayımız inşallah iktidar kurultayı olacak."