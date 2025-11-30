Haberler

CHP'nin 39. Kurultayı: 'Emin Adımlarla İktidara' Teması

Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 39. Olağan Kurultay'da, CHP'nin yerel seçimlerde birinci parti olduğunu vurguladı ve kurultayın tarihi bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Haber : İleyda ÖZMEN / Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin 39'uncu kurultayına ilişkin, "CHP Türkiye'nin yerel seçimlerde birinci partisi, şimdi emin adımlarla iktidara gidiyoruz. Bütün yargı kıskacına rağmen, tüm kuşatmalara rağmen, CHP emin adımlarla iktidara gidiyor. Bu kurultay da bu noktada çok tarihi bir kurultay" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda üçüncü gününde devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ANKA Haber Ajansı'na kurultayı değerlendirdi.

Tarihi bir kurultay gerçekleştirildiğini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Kurultayın birinci gününde parti programını oy birliğiyle kabul ettik. İkinci gününde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, rekor bir oyla tekrar seçildi 1333 oy ile. Bir rekor da 2 yıl içerisinde dört kez genel başkan seçilmesidir. 38'inci Olağan Kurultay, birinci olağanüstü, ikinci olağanüstü, dördüncüsü de gerçekleştirdiğimiz 39'uncu Olağan Kurultay. Bugün de partimizin parti organlarını seçiyoruz. Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerini seçiyoruz ve kurultayımızı tamamlamış olacağız. Coşkulu bir kurultay. Farkındaysanız dün Genel Başkanımızın konuşması çok coşkuluydu. Salon tıklım tıklım doluydu. Bugün yine salon tıklım tıklım dolu. Orada bir slogan var biliyorsunuz; 'Şimdi iktidar zamanı' diye. Bu yönüyle bu kurultay bir sonuç değil, yepyeni bir başlangıç. Neyin başlangıcı? CHP Türkiye'nin yerel seçimlerde birinci partisi, şimdi emin adımlarla iktidara gidiyoruz. Bütün yargı kıskacına rağmen, tüm kuşatmalara rağmen, CHP emin adımlarla iktidara gidiyor. Bu kurultay da bu noktada çok tarihi bir kurultay."

Kaynak: ANKA / Güncel
