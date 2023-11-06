CHP'nin 38. Olağan Kurultayı Sona Erdi... CHP'nin Yeni Parti Meclisi Belli Oldu

CHP’nin iki gün süren 38. Olağan Kurultayı parti organlarına yapılan seçimlerin ardından bugün tamamlandı. Kurultayın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerinin seçimi yapıldı. Çarşaf liste yöntemiyle yapılan seçimlerde 60 kişilik Parti Meclisi’ne (PM) 387, 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) ise 103 partili aday oldu. Kayıtlı 1366 delegeden 1277’si oy kullandı. Oylama dün gece yarısı başladı, sabahleyin 05.30’da sayıma geçildi. 5,5 saatlik sayımın ardından adayların aldığı oylar açıklandı. Açıklanan oy dağılımına; cinsiyet ve genç kotası uygulandığında 60 kişilik PM'ye giren isimler de belli oldu.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – GÜLARA SUBAŞI / Kamera: DURSUN ALKAYA – EYLEM LADİN DEĞER / Fotoğraflar: TÜMAY BERKİN

CHP'nin iki gün süren 38. Olağan Kurultayı parti organlarına yapılan seçimlerin ardından bugün tamamlandı. Kurultayın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerinin seçimi yapıldı. Çarşaf liste yöntemiyle yapılan seçimlerde 60 kişilik Parti Meclisi'ne (PM) 387, 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) ise 103 partili aday oldu. Kayıtlı 1366 delegeden 1277'si oy kullandı. Oylama dün gece yarısı başladı, sabahleyin 05.30'da sayıma geçildi. 5,5 saatlik sayımın ardından adayların aldığı oylar açıklandı. Açıklanan oy dağılımına; cinsiyet ve genç kotası uygulandığında 60 kişilik PM'ye giren isimler de belli oldu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda birinci gün yapılan genel başkanlık seçiminin ardından dün de PM ve YDK üyelikleri için seçim yapıldı. Çarşaf liste yöntemiyle yapılan seçimlerde 60 kişilik PM için 387 kişi aday oldu. 15 kişilik YDK üyeliği için de 103 kişi adaylık için başvurdu. Genel Başkan Özgür Özel, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için anahtar liste hazırladı.

SABAH 5.30'A KADAR OYLAMA SÜRDÜ, 185 OY GEÇERİZ SAYILDI

Kurultayda, başvuruların sayısı 490'a ulaştığı için oylamaya dün gece 01: 50'de geçilebildi. Oylama bu sabah 05: 30'da sona erdi. Oy sayım işlemleri ise 05: 30'da başladı ve bugün saat 11: 00'de bitirebildi. Oylamalarda, CHP'nin 1366 delegesinden 1277'si oy kullandı. 185 oyun geçersiz sayıldığı oylamada oyların 1092 oy geçerli sayıldı.

KADIN VE GENÇLİK KOTASI UYGULANIYOR

CHP tüzüğüne göre 60 kişilik Parti Meclisi'nde yüzde 33 kadın, yüzde 20 de gençlik kotası bulunuyor. 60 kişilik Parti Meclisi, kadın ve gençlik kotası da hesaplanarak oluşturuluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bilim Kültür Sanat Platformu'na (BKSP) aday gösterdiği 12 isimden 8'i de cinsiyet kotası uygulanarak PM üyeliğine seçildi. BKSP'den seçilen PM üyeleri kendi gruplarındaki aday sayıları az olduğu için, diğer PM adaylarına göre çok daha yüksek oy aldılar.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin yeni Parti Meclisi'ne giren isimler ve aldıkları oylar şöyle:

Yankı Bağcıoğlu (BKSP) (851)

Yalçın Karatepe (BKSP) (829)

Volkan Demir (BKSP) (800)

Baran Bozoğlu (BKSP) (796)

İlhan Uzgel (BKSP) (784)

Gülşah Deniz Atalar (BKSP) (772) (Kadın)

Gökçe Gökçen (BKSP) (719) (Kadın)

Armağan Erdoğan (BKSP) (659) (Kadın)

Gökan Zeybek (648)

Özgür Karabat (643)

Bedirhan Berk Doğru (633) (Genç)

Ozan Işık (606)

Deniz Yücel (596)

Gamze Taşcıer (589) (kadın)

Murat Bakan (582)

Suat Özçağdaş (576)

Cem Aydın (574) (Genç)

Baki Aydöner (555)

Ensar Aytekin (554)

M. Gül Çiftçi Binici (542) (kadın

Selin Sayek Böke (541) (kadın)

Canan Taşer (528) (Genç)

Pınar Uzun Okakın (521) (Kadın)

Mahir Yüksel (518)

Erhan Adem (516)

Burhanettin Bulut (501)

Ecevit Keleş (501)

Ali Abbas Ertürk (499)

Hikmet Erbilgin (492)

Ali Haydar Fırat (489)

Bülent Nuri Çavuşoğlu (484)

Hüseyin Yaşar (467)

Berker Esen (466) (Genç)

Ulaş Karasu (463)

Müslim Sarı (462)

Deniz Yavuzyılmaz (461)

Zeliha Aksaz Şahbaz (469) (kadın)

Özgür Ceylan (455)

Hikmet Yalım Halıcı (447)

Erbil Aydınlık (444) (Kadın)

Sevgi Kılıç (440) (Kadın)

Yalçın Görgöz (434)

Orhan Sarıbal (434)

Turgay Özcan (422)

Melisa Uğraş (421) (Genç)

Mehmet Tüm (416)

Ali Haydar Hakverdi (415)

Sinem Kırçiçek (407) (Genç)

Semra Dinçer (388) (Kadın)

Hüseyin Can Güner (383) (Genç)

Ahmet Hakan Uyanık (376) (Genç)

Şengül Yeşildal (360) (Kadın)

Emin Umut Dikili (358) (Genç)

Nazan Güneysu (320) (Kadın)

Koza Yardımcı (318) (Kadın)

Mehmet Alkın Denizaslanı (296) (Genç)

Aylin Nazlıaka (305) (Kadın)

Saniye Barut (296) (Kadın)

Gonca Yelda Orhan (259) (Kadın)

Gizem Coşkun (252) (Genç)

KURULTAY YÖNETMELİĞİ NEDENİYLE LİSTEDEKİ İKİ İSİM DÜŞEBİLİR

Öte yandan, CHP Kurultay Yönetmeliği'nin seçim işlemleri başlıklı 21. maddesinin ikinci fıkrasında, "Seçimlerde, üye tam sayısının beşte birinden az oy alanlar, kota kapsamındakiler dahil, asıl veya yedek üyeliğe seçilmiş sayılmaz" hükmü bulunuyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 1366 resmi delege bulunuyor. Buna göre de üye tam sayısının beşte biri 273 oya karşılık geliyor. Bu nedenle listeye 259 oy alarak kadın kontenjanından giren Gonca Yelda Orhan ile 252 oy alarak genç kontenjanından giren Gizem Coşkun'un liste dışı kalma olasılıkları bulunuyor. Bu iki isim yerine 408 oy alan Mehmet Necati Yağcı ve 406 alan Sezgin Tanrıkulu'nun PM üyesi olabileceği belirtiliyor.