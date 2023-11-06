CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Parti Meclisi üyeleri seçimi için oyunu kullandı. Özel, oyunu kullandıktan sonra sandık başında; “CHP’deki bu parti içi demokrasinin bütün Türkiye’ye örnek olmasını diliyoruz. Bundan sonrası süreçte, hem partimizdeki parti içi demokrasiyi artırmaya hem de Türkiye’ye örnek olmaya ve bundan sonraki süreçte; partimizin içindeki demokrasiyi Türkiye’ye yansıtmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı... Parti Meclisi Seçiminde Oyunu Kullanan CHP Genel Başkanı Özel: 'Hem Parti İçi Demokrasiyi Artırmaya Hem de Türkiye'ye...

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – GÜLARA SUBAŞI / Kamera: DURSUN ALKAYA – EYLEM LADİN DEĞER / Fotoğraflar: TÜMAY BERKİN

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Parti Meclisi üyeleri seçimi için oyunu kullandı. Özel, oyunu kullandıktan sonra sandık başında; "CHP'deki bu parti içi demokrasinin bütün Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz. Bundan sonrası süreçte, hem partimizdeki parti içi demokrasiyi artırmaya hem de Türkiye'ye örnek olmaya ve bundan sonraki süreçte; partimizin içindeki demokrasiyi Türkiye'ye yansıtmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda; Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için oy kullanma işlemi saat 01.40'ta başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu 3 numaralı sandıkta kullandı. Özel, oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı:

"İki gün boyunca, CHP'nin bütün Türkiye'ye örnek olacak bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Dün bir Genel Başkan'ın demokratik bir yarışla, çoklu bir yarışla değişebileceğini bütün Türkiye gördü. Bu, CHP açısından, Türkiye açısından çok önemli bir göstergeydi; demokrasi açısından.

Bugün de partiyi yönetecek kadroların; Disiplin Kurulu'nun ve Parti Meclisi'nin çarşaf listeyle isteyen herkesin aday olabildiği ve delegelerimizin özgür iradesi ile karar verdiği şekilde seçildiği bir seçimi yaşadık.

Bu ülkede, ülkeyi yöneten parti; genel başkanını ve yönetim kadrolarını yaptığı seçimi 1 buçuk saat içinde tamamlıyor. CHP'de bu seçim iki gün ve üzerinde tartışılarak, görüşülerek, uzun uzun karar verilerek ve her birisi için tek tek işaret konularak seçiliyor. Demokrasi bu demek.

CHP'deki bu parti içi demokrasinin bütün Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz. Bundan sonrası süreçte, hem partimizdeki parti içi demokrasiyi artırmaya hem de Türkiye'ye örnek olmaya ve bundan sonraki süreçte; partimizin içindeki demokrasiyi Türkiye'ye yansıtmaya devam edeceğiz.

Gecenin 2'sindeyiz. Milletvekillerimiz burada, yöneticilerimiz burada. Bu demokrasi şölenine katkı sağlayan herkese ve siz basın mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. İyi ki CHP var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki demokrasi var."

"ERDOĞAN'IN STRESİNİ ANLIYORUM"

Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmesinin olup olmadığı ile ilgili soruya Özel, "Telefonla görüştük. Önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir de devir teslim törenini bir de bütün Türkiye'nin gözü önünde partimize yakışır bir şekilde yapacağız" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün; kendisinin CHP Genel Başkanı olarak seçilmesi ile ilgili değerlendirmesinin anımsatılması üzerine Özel, "Erdoğan, bundan sonra her günün kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın içindeki stresi, Erdoğan'ın içindeki karabasanı anlıyorum. CHP'den endişe etmeye devam etsin" dedi.