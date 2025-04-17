CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 26 Mayıs'a ertelendi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davaya başlandı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Davaya gelen evrakların okunmasının ardından taraflara söz verildi.

Davacı delegelerin avukatı Onur Üregen, olayların ciddi bir hukuksuzluğa dayandığını, Olağan Kurultay ve kurultayda alınan kararların hukuksuz olduğunu iddia etti.

Akçeli işler ve hukuksuzlukla elde edilen kararlar nedeniyle Özgür Özel'in CHP genel başkanı seçilmesinin yok hükmünde olduğunu savunan Üregen, "Yok hükmünde olan Özgür Özel'in kararıyla yok hükmünde olan olağanüstü kurultay kararı alınmıştır. Tarafımızca Olağanüstü Kurultay'ın iptali için de dava açılacaktır. Öncelikle Özel, kurultay kararı alamaz çünkü hakkında ceza soruşturmaları başlatılmıştır." dedi.

Üregen, Parti Meclisine aday olmak isteyen kişilere imza ve bilgilerin getirilmesinin şart koşulmasına rağmen turnikeler ve güvenlikler sebebiyle aday olmak isteyen kişilerin salonlara girişlerinin engellendiğini öne sürdü.

Kurultay'ın, CHP tarihinde en düşük sayıda Parti Meclisine aday başvurusu yapılan kurultay olduğunu söyleyen Üregen, şunları kaydetti:

"6 Nisan 2025 tarihinde yapılan kurultayda sadece Genel Başkan Özgür Özel'in belirlediği kişilere Parti Meclisi'nde oy verilmesi söylenmiştir. 8 Ekim 2023'te düzenlenen CHP İstanbul İl Kongresi de suç kapsamlı eylemler nedeniyle kongrede alınan kararlar yok hükmündedir. Eldeki davanın ve tüm tedbir taleplerimizin kabulünü talep ederiz."

CHP avukatı Çağlar Çağlayan ise duruşmanın Türk siyasi tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Siyasi faaliyette bulunma özgürlüğünün engellenmeye çalışıldığını öne süren Çağlayan, şu beyanda bulundu:

"Dava dilekçelerinde yazmıyor ama tüm taleplerin yerine getirilmesi halinde yapılması gereken yeni bir olağanüstü kongre yapılmasıdır. Davacılardan Lütfü Savaş, dava tarihinde kurultay üyesi değildir, bu yüzden arada husumet de bulunmamaktadır. Nasıl ki bir belediye başkanının seçilmeden önce bir suçu olduğunda mazbatası iptal edilip yaptıkları geçerli sayılıyorsa seçilmiş bir parti yönetiminin de yaptıklarının geçersiz sayılması mümkün değildir. Kurultay'ın iptaline ilişkin YSK'ya yapılan başvuru da reddedilmiştir. Olağanüstü Kurultay'da da adaylık başvurularının yeterli şekilde yapılamadığı, kongre salonunun demokratik hakları engelleyecek şekilde küçük ve uygunsuz olduğu yönündeki itiraz da hem ilçe seçim kurulunca hem de YSK tarafından reddedilmiştir. Kaldı ki adaylıklar için başvurular kongre salonu dışında alınmıştır."

Avukat Çağlayan, sunduğu gerekçeler doğrultusunda davanın sonucuna etkili bir konuda tedbir kararı verilemeyeceğini söyleyerek, davanın gerekli unsurlarının sağlanmaması nedeniyle tüm taleplerin reddedilmesini istedi.

Davalı avukatlarının savunmalarına karşı söz alan davacı avukatı Üregen, dün itibarıyla mahkemeye sundukları savcılık ifade tutanaklarında 38'inci Kurultay'da delege olan üç tanığın para aldıklarını kabul ettiğini aktardı. Üregen, şunları dile getirdi:

"YSK kararları mahkemeleri bağlamaz, bu tamamen usulen yapılan başvurulardır. Ankara'da yürütülmekte olan şaibeli kurultay soruşturması çok ciddi şekilde yürütülmektedir. Biz Atatürk'ün partisini korumaya çalışıyoruz. Öte yandan kurultayda iki seçim arasında 3 saat ara verilmesi gerekirken 1 saat dahi geçmeden ikinci seçim yapılmıştır. Yargı baskısı ve tehdidi olsaydı kurultay da yapamazlardı. Türk yargısı bağımsızdır. Mahkemelerinizin bağımsızlığına güveniyoruz. Mahkemece taleplerimizin kabul edilmesini istiyoruz. Mahkeme aksi kanaatteyse de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturmanın sonuçlanmasının beklenmesini talep ederiz."

Hakim, Çankaya 4 No'lu İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılarak 21. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin katılım listesi ve mazbatanın istenmesi ile YSK'ya yapılan başvuruların ve iptal kararlarının celbine karar verdi.

Duruşma 26 Mayıs'a ertelendi.

Avukatlar adliye önünde açıklama yaptı

Duruşmanın ardından CHP Genel Merkez avukatı Çağlar Çağlayan, adliye önünde açıklama yaptı.

Çağlayan, duruşmada davanın neden reddedilmesi gerektiğini anlattıklarını, davanın reddedileceğini düşündüklerini söyledi.

Bir basın mensubunun "Delegeler yalan mı söylüyor? Delegelerin bazı iddiaları var, 'dolar aldık', para gibisinden iddialar gündeme geldi mi?" sorusu üzerine Çağlayan, "Son dönemde dosyaya giren soruşturmadaki bazı ifadelerin bu dava konusuyla ilgisi olamaz. Hukukta her dava açıldığı dönemle alakalı sonuç doğurur. Davanın açıldığı dönemde herhangi bir iddia yokken... Tabii delegelerin yalan ya da gerçek söylediği yönünde bir beyanda bulunma imkanım yok. Doğru söylüyorlar, yalan söylüyorlar, onlarla alakalı bir durum bu. Savcılık zaten gerekli araştırmaları yapıyor." dedi.

Çağlayan, CHP'ye kayyum atanacağı iddialarının sorulması üzerine, "CHP, sandığa ve demokrasiye inanan bir parti. Parti yönetimimiz, genel başkanımız bu söylentiler üzerine çağrısını yaptı, kurultayı topladı, delegeler kendisine yeniden icazet verdiler." ifadesini kullandı.

Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen de duruşmada herhangi bir karar çıkmasını beklemediklerini ifade ederek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu bir dosya var. Bu savcılık dosyasında henüz bir iddianame oluşmadı. O savcılık dosyasının bekletilmesine ve bir sonraki duruşmaya kadar o dosyadan soruşturma dosyası getirilmesine müzekkere yazılmasına mahkeme karar verdi. Bunun dışında 21. Olağanüstü Kurultay içerisinde YSK'ye yapılan bir başvuru vardı. Onun için de yazı yazılmasına karar verdi." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "21. Olağanüstü Kurultay'ın da iptal edilmesi için dava açacağız" sözünü hatırlatması üzerine Üregen, "Evet, onun için de iptal davası açacağız. Muhtemelen haftaya onun hakkında da bir dava açacağız." dedi.

Olayın geçmişi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.