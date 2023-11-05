CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Seçilen Özgür Özel: "El Ele, Omuz Omuza Yerel Seçim Zaferi İçin Yola Çıkıyoruz.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yaptı. Özel, “Bu salonda 130 milletvekilimizle el ele, omuz omuza çıkıyorum. Salona il başkanlarımızla girdik. Bu salondan 81 il başkanımızla kol kola, omuz omuza çıkıyorum. İmza sayıları çok konuşuldu. Ben seçim sonuçlarını sayın Başkanım Müsaade ederse 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyor, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – GÜLARA SUBAŞI / Kamera: DURSUN ALKAYA – LADİN DEĞER / Fotoğraf: TÜMAY BERKİN

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yaptı. Özel, "Bu salonda 130 milletvekilimizle el ele, omuz omuza çıkıyorum. Salona il başkanlarımızla girdik. Bu salondan 81 il başkanımızla kol kola, omuz omuza çıkıyorum. İmza sayıları çok konuşuldu. Ben seçim sonuçlarını sayın Başkanım Müsaade ederse 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyor, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganı ile Ankara Spor Salonu'nda toplandı. Kurultay'da iki tur yapılan seçimlerin ardından 8. CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

"Sayın Divan Başkanım, hayatımın en büyük gururunu, en büyük onurunu yaşıyorum. Bunu CHP'nin 100. yılında ve CHP'nin hatta Türkiye'nin 100. yılında kurulan ilk sandığında, ikinci yüzyıla yön verecek partimizin kurultayında oy birliğiyle ve hepimizin yürekten desteklediği şekilde şahsınıza verilen bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için tüm CHP'liler adına size teşekkür ediyorum.

"BAŞLATTIĞI ADALET YÜRÜYÜŞÜNE HEP BERABER DEVAM EDECEĞİMİZ SAYIN GENEL BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bugün ilk tur sonuçlandıktan sonra o daha önce pek az deneyimlenen ve iki oy farkla ikinci tura kalan seçim sırasında ben oraya geleyim Özgür Başkanımızın elini kaldırayım niyetini ifade eden hepimizi duygulandıran, şimdi bizimle birlikte, gönlü bizimle birlikte olan bundan sonra başlattığı adalet yürüyüşüne hep beraber devam edeceğimiz sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na... Omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçın'ın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların emanetine sahip çıkmak bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben, sizlere güveniyorum.

"TÜM CHP'LİLERE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bir teşekkürü kolay kolay siyaset sahnesinde görülmeyen ama bu süreçte bütün geçmişteki pratiklerinin aksine yanımda olan, beni yetiştiren anneme, babama, kardeşime, sevgili eşim Didem'e, biricik kızım İpek'e ve Özel, Okay ve Menemenlioğlu ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. İlk okul öğretmenimden yatılı okuldaki öğretmenlerime kadar beni yetiştiren tüm öğretmenlerime, bugün beni burada yalnız bırakmayan Bornova Anadolu Lisesi mezunu arkadaşlarıma ve elbette böylesi bir gecede, gecenin bu saatinde bu büyük onuru benimle birlikte yaşayan tüm delegelerimize, tüm CHP'lilere yürekten teşekkür ediyorum.

"1366 DELEGEMİZİ BANA OY VERMİŞ KABUL EDİYOR, HEPSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

CHP'nin 130 milletvekilinde oluşan harika bir grubu var. Çok konuşuldu. Buraya kim kaç milletvekilinin desteğiyle geldi diye. Bu salonda 130 milletvekilimizle el ele, omuz omuza çıkıyorum. Salona il başkanlarımızla girdik. Bu salondan 81 il başkanımızla kol kola, omuz omuza çıkıyorum. İmza sayıları çok konuşuldu. Ben seçim sonuçlarını sayın Başkanım Müsaade ederse 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyor, hepsine teşekkür ediyorum.

"BU ZOR SÜREÇTE, BU SALONDAN DIŞARIYA HİÇBİR KIRGINLIK ÇIKARMAYACAĞIMA KENDİ ADIMA SÖZ VERİYORUM"

Zorlu bir süreci geride bıraktık. Kolay değildi büyük bir üzüntünün travmanın arkasından umutsuzluğu umuda çevirmek, düşmüş omuzları dikleştirmek, yere bakan yüzleri havaya kaldırmak ve asılan suratları güldürmek, buna inandık; arkadaşlarımızla inandık; sizlere inandık; siz de inandınız ve umudu yükselttiniz. Umut içindeyiz. Bu zor süreçte, bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık çıkarmayacağıma kendi adıma söz veriyorum. Benim süreç boyunca ve bugün istemeden kırdıklarım olduysa affola.

"İLK ZİYARETİ HATAY'A YAPACAĞIM. HATAY'I VE DEPREM BÖLGESİNİ SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTACAĞIM"

Grubumuz pazartesi sabahından itibaren Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki mücadelesine, büyük bir enerjiyle ve tek yumruk olarak devam edecek. Bizler de hep birlikte beş ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan bir buçuk milyon üyemize diyorum ki: Biz Cumhuriyetin 100. yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzde yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, çalışacağız, omuz omuza çalışacağız. Elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyorum. Bunun için de sizlere güveniyorum. Kendi adıma iki sözü tutacağımı ifade ederek sözlerimi sonlandırayım. Örgüte verdiğim bütün sözleri tutacağım. Yarın sabah, 09.30'da 81 il başkanımla yarınki PM sürecini görüşmek üzere toplantı koydum. Kendilerini davet ediyorum. Ön seçime yönelik, demokratik tüzüğe yönelik, bundan sonra bu partiye yakışır her türlü iyileştirmede verdiğimiz sözleri hep beraber zaman kaybetmeden tutacağız. Bir de benim bir sözüm var. Sayın başkanın da emeğinin çok olduğu Hatay... Hatay'a gittiğimde siyaset konuşmadım. Dedim ki: Mazbatamı alacağım, ilk ziyareti Hatay'a yapacağım. Hatay'ı ve deprem bölgesini sürekli gündemde tutacağım. Devamında ertesi ziyaretin, ikinci memleketim Osmaniye'ye olacak. Söz verdim Osmaniye, geliyorum.

"YOLUMUZ AÇIK OLSUN, YOLUNUZ AÇIK OLSUN"

Bundan sonra hep beraber büyük zaferler yaşayacağız. Bugün burada zafer CHP'den bir adayın değildir. Bir ekibin değildir. Bir yarışmanın sonunda kazanılan bir zafer değildir. Bugünkü zaferin galibi bütün CHP'lilerdir. Biz bütün Türkiye'ye ve dünyaya parti içi demokrasiyi, çoklu yarışı, CHP'de genel başkanın demokratik seçimlerle değişebileceğini her birlikte gösterdik. Şimdi CHP'deki değişim sadece kendi içimizdeki bir merhaleyi katetmektir. Şimdi önceki genel başkanlarımızla, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve bu partiye emek veren herkesle birlikte el ele, omuz omuza yerel seçim zaferi için yola çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun."